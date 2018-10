Határozott fellépést ígér az ENSZ az egészségkárosító ázsiai levegő javítása érdekében. 

Ázsiában mintegy négymilliárd ember, a régió lakosságának 92 százaléka lélegez be veszélyesen mérgező levegőt. ENSZ-szervezetek kedden egy több száz milliárd dolláros intézkedéscsomagot ajánlottak megvalósítani, amelynek célja a károsanyag-kibocsátás csökkentése.

A becslések szerint a 25 pontba foglalt intézkedések 300-600 milliárd dollárba kerülhetnek évente, de munkahelyeket teremtenek, növelik a mezőgazdasági termelést és a gazdasági növekedést.

A világ legnépesebb kontinense viseli a globális légszennyezettség legnagyobb terhét.

A levegőben lévő kémiai anyagokhoz és finomszemcsés részecskékhez köthető, mintegy hétmillió idő előtti halálesetből négymillió Ázsiában következik be - közölte a szervezet a Genfben zajló Global Conference on Air Pollution and Health elnevezésű, kedden kezdődött találkozón.

Az ipar és a városok gyors fejlődésével Ázsiában az emberek más régiókhoz képest is jobban szenvednek a szennyezéssel összefüggő betegségektől és egyre gyakoribbak az ehhez köthető halálesetek is a Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint.

"Sajnálatos tény, hogy a tiszta levegő belélegzése, az egyik legalapvetőbb emberi szükséglet luxussá vált a világ több részén" - mondta Erik Solheim, az ENSZ Környezetvédelmi Programjának vezetője.

A szervezetek ígérete szerint a járművekre, erőművekre és gyárakra vonatkozó környezetvédelmi normákat szigorítani fogják. Fő célkitűzéssé válik többek között az ázsiai országokban az otthonok tiszta energiával ellátása és a tömegközlekedés fejlesztése.

(MTI)