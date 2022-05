A "Határtalanul!" program keretén belül kirándultak a szakközépiskolások

A dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola diákjai a Határtalanul! program keretén belül az elmúlt héten testvériskolájukkal, a szentendrei Petzelt József Technikummal és Szakképző Iskolával közös kiránduláson vehettek részt Magyarországon.

Hétfőn a diákok izgatottan készülődtek a szentendrei iskola diákjaival való találkozásra. Megérkezésükkor Énekes Rita, a szentendrei iskola igazgatónője nagy szeretettel üdvözölte a felvidéki diákokat és a kísérő tanáraikat.

Az első nap a délutáni órákban közös sétára indultak Szentendrén, ahol számos történelmi nevezetességet is megtekintettek. A közelben lévő dombra épült katolikus templom udvaráról a diákok elé gyönyörű kilátás tárult. A Főtéren lévő hagyományt őrző kézműves üzletek és ajándékboltok kavalkádjában válogathattak a diákok. Ezen kívül megkóstolhatták a népi gasztronómia finomságait is. Szálláshelyük a Szentendrei Skanzen területén volt.

Kedden a diákcsapat Budapest felé vette az irányt. Reggel ellátogattak az Unicum Látogatóközpontba. Az ebédüket a Városligetben fogyasztották el, ezután pedig a Vendéglátó-ipari Múzeumba látogattak el.

A harmadik nap bizonyult a legtartalmasabbnak és egyben a leghosszabbnak is. Úti céljuk Magyarország egyetlen olyan faluja volt, amely szerepel az UNESCO világörökség listáján, és így világszerte ismert. Hollókő azzal tesz eleget, hogy a 17-18. században kialakított falu a népi építészet és a 20. századot megelőző falusi élet olyan páratlan példája, amelyet sikerült eredeti állapotában megőrizni. Hollókő napjainkra sem vált szabadtéri múzeummá: mindmáig élő, lakott település. Hagyományőrző lakói a legtöbb épületet most is eredeti rendeltetésének megfelelően használják. A másik utazási célpont ezen a napon Eger volt, ahol Magyarország egyik legnagyobb bazilikája található, valamint jelentős oktatási és kulturális központ. Eger egy valódi kis ékszerdoboz, telis-tele értékes kincsekkel! Az Egri Vár Magyarország egyik legnépszerűbb múzeuma és a város fő szimbóluma.

Kirándulóink csapata a negyedik napon Gödöllő felé vette az irányt és egy élménydús tárlatvezetésen vettek részt a Gödöllői Királyi Palotában, valamint megtekintették a kastélyt körülölelő parkot is. Ezután a Gödöllő mellett található lovasparkba látogattak, ahol rendszeresen tartanak bemutatókat és versenyeket is.

A tanulmányi kirándulás zárásaként iskolánk diákjai az utolsó napon szállodalátogatáson vettek részt, pontosabban a Thermal Hotel Visegrád**** egyes részlegeit, szobákat, apartmanokat tekinthették meg. A festői környezetben található szálloda garantáltan élményt nyújt a pihenni vágyóknak. Barátságainkat tovább mélyítve tértünk vissza Dunaszerdahelyre a mielőbbi viszontlátás reményében.

A szentendrei iskola vezetőségének és a diákok csoportját irányító, szervező kollégáknak köszönjük a pazar, élménydús hetet! Májusban szeretettel várjuk őket, hogy együtt térképezhessük fel a Felvidék természeti és kulturális kincseit.

