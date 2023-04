Hátborzongató pillanatokon ment keresztül egy fiatal nő, akit követni kezdett egy fickó a folyóparton

Hátborzongató pillanatokon ment keresztül egy 20 éves nő, akit egy idősebb férfi kezdett követni a Vág folyó partján, Trencsénben – írja a noviny.sk.

Fotó: TASR

Sabina a TV JOJ-nak elmondta, hogy az ismeretlen férfi egy fa mögül lépett ki, és elkezdte őt követni. A nő többször is figyelte, hogy követi-e őt, és amikor nem nézett oda, a fickó elkezdett felé rohanni. Sabina a vízbe gázolva egy szigetre menekült, de a férfi a nyomában volt.

Amikor a vízhez ért, a férfi elkezdte levenni a cipőjét, a fiatal nőnek pedig közben sikerült kapcsolatba lépnie édesanyjával, aki a videóhíváson keresztül mindent látott. A férfi végül nem ment be a vízbe, a folyó túlpartján várakozott. Amikor Sabina kiment a vízből, kb. 10 méterre lehetett tőle, de a fickó meg sem szólalt.

Miután a mezőn feltűnt egy járókelő, a fickó lelépett. Nem sokkal később Sabina barátja is a helyszínre érkezett, aki egy autóban ülve meg is találta a gyanús férfit, és képet is készített róla. Amikor elindult felé, a fickó elhajtott. A rendőrség vizsgálja a történteket.



(noviny.sk)