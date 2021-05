Hatos erősségű földrengés rázta meg Fukusimát

A rengést - helyi idő szerint - reggel 8 óra 58 perckor észlelték. Középpontja 40 kilométer mélyen volt, nem pedig közel a felszínhez, ami sokkal veszélyesebb lett volna.

A földrengés miatt nem rendeltek el szökőárriadót, és nem érkezett hír arról sem, hogy további károk keletkeztek volna a fukusimai atomerőműben, amelyet tíz éve kilences erejű földrengés rongált meg a világ egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófáját okozva.

An #earthquake with a magnitude of 6.0 struck off Japan's #Fukushima Prefecture on Friday, according to the Japan Meteorological Agency. The earthquake did not cause a tsunami hazard, and the relevant nuclear power plants were not abnormal. pic.twitter.com/Gnqur4fEtJ