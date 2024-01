Hátránynak érzi a magyar középiskolások többsége a magyar iskolát, mert nem tanítja meg őket szlovákul

Elégedetlenek a szlovákiai magyar középiskolások a szlovákoktatás színvonalával, derül ki a Szlovákiai Magyar Középiskolások Szövetségének felméréséből. A tanulók több mint 60 százaléka úgy érzi, hogy a rossz nyelvoktatás miatt hátrányt jelent számára a magyar középiskola.

Több mint 500 középiskolai tanuló töltötte ki tavaly ősszel a Szlovákiai Magyar Középiskolások Szövetségének (SzMKSz) kérdőívét, amiben a továbbtanulási terveikről, a diákönkormányzat munkájáról, a tanulmányi versenyekről és a szlovák oktatás színvonaláról is kérdezték őket. Ez utóbbi kérdésre adott válaszok meglepő képet festenek a magyar középiskolákról:

a válaszadók több mint 60 százaléka hátránynak tartja, hogy magyar iskolába jár, mert nem tanul meg rendesen szlovákul.

A szlovák oktatás színvonalát a tanulók tíz pontból 5,3-ra értékelték.



Magyarországra mennek, mert nem tudnak szlovákul

Ezt, illetve a tanulók erre adott reakcióját tartja a felmérés legmeglepőbb eredményének Brezo Ferenc, az SzMKSz elnöke is.

„A legnagyobb meglepetés az volt számunkra, hogy a szlovákiai magyar diákoknak a 44 százaléka külföldön szeretne továbbtanulni, mert nem tudnak rendesen szlovákul” – mondta a Paraméternek Brezo. Szerinte ez azt is jelenti, hogy a tanulók többsége „elveszik” a szlovákiai magyarság számára, mert sokan már nem térnek vissza Szlovákiába.



Brezo úgy véli, azok, akik a szlovák nyelv miatt mennek külföldre tanulni, elsősorban Magyarországot választják. „A tendenciából kiindulva azok mennek általában Magyarországra, akik valami specifikus képzést szeretnének, vagy nem beszélik a szlovákot – magyarázza Brezo. – Akik nyugatra mennek, azok általában a legjobb diákok közül kerülnek ki, akiknek általában nem okoz gondot a szlovák sem.”

A mindennapi életben is hiányzik a szlovák

A felmérés azt mutatja, hogy a legtöbb tanuló azt tartaná jó megoldásnak, ha idegen nyelvként tanítanák a szlovákot, akárcsak például az angolt, mert így több idő jutna a beszélt nyelv elsajátítására, ha nem kellene irodalommal is foglalkozni. Brezo úgy véli, hogy a középiskolai oktatásban is folytatni kellene a szlovák mint idegen nyelv oktatásának projektjét, amit néhány alapiskolában már elindítottak.

„A középiskolában még mindig semmi változás nem történt, jelenleg is archaikus szlovák szövegeket kell olvasniuk a diákoknak, az irodalomra fordított rengeteg időt véleményünk szerint át lehetne csoportosítani a nyelvtanulásra, a konverzáció tökéletesítésére” – mondta Brezo.

A felmérés szerint ezt szeretné a tanulók több mint 73 százaléka.

Brezo szerint a szlovák nyelv tanításának komoly hiányosságait mutatja az is, hogy a szlováktudás hiánya a mindennapokban is komoly problémát okoz a fiataloknak.

„Több mint 70 százalék mondta azt, hogy kisebb vagy nagyobb problémát okoz neki a mindennapi életben is a hiányos szlováknyelvtudás” – mondta Brezo.

Ez olyan, viszonylag egyszerű helyzetekben is megjelenik, mint például egy űrlap kitöltése vagy egy versenyfeladat megoldása.



Pozsonyban és Kassán - talán – kicsit jobb a helyzet

Az SzMKSz iskolai szintre lebontva nem közöl adatokat a felmérésről, így azt nem lehet tudni, hogy milyen különbségek vannak egyes iskolák között. Brezo annyit elárult, hogy regionális különbségek azonban vannak Szlovákiában a szlovák nyelv oktatásának színvonalában, legalábbis a tanulók véleménye szerint. „Erre vonatkozó adatokat ugyan nem hoztunk nyilvánosságra, de az feltűnt a feldolgozás során, hogy Pozsony és Kassa megyében jobbak voltak a mutatók a szlovák nyelv oktatásának tekintetében” – mondta Brezo.

Közös táborozás segítené a nyelvtanulást

Az iskolai nyelvoktatás mellett sok fiatal szívesen venné, ha tökéletesíthetné a nyelvtudását kötetlenebb módon is. Ennek egyik formája lehet a közös nyári táborozás, amit Brezo szerint az államnak vagy legalábbis állami támogatással kellene megvalósítani.

„Szisztematikus megoldásra van szükség, magának az államnak kellene ezt támogatnia, hogy ne csak egy szűk, tehetősebb réteg számára legyen elérhető, hanem mindenki eljuthasson ilyen táborba” – véli Brezo.



Jó kezdeményezésnek tartja a „Cseregyerek programot” is, amiben magyar környezetben élő, magyar iskolában tanuló gyerekeket fogadnak szlovák családok és iskolák, csak ez szerinte egy szűk réteget ér el. „Inkább a magyarországi Rákóczi Szövetség példájára szeretnék építeni, akik tényleg tömegeket érnek el, és már csak egy hét együttlét a kiszucai vagy éppen trencséni diákokkal rengeteget adhatna a dél-szlovákiai magyar diákoknak” – véli Brezo. Ezt a lehetőséget a válaszadók több mint kétharmada tartaná jó megoldásnak. A tanulók több mint fele, 54,2 százaléka mondta azt, hogy vannak szlovák barátaik.

Inkább magyarul versenyeznének

A felmérésben kérdezték a tanulókat a szlovák nyelvű tantárgyi versenyekről is, amelyeket a NIVAM, a Nemzeti Művelődési és Ifjúsági Intézet szervez. A gyenge szlováktudás miatt a többség inkább nem kapcsolódik be a szlovák nyelven folyó, a felmérés szerint a válaszadók 70 százalékát elriasztja a szlovák nyelv egy tanulmányi versenyben való részvételtől. Az SzMKSz azt is szeretné elérni, hogy a NIVAM ifjúsági segédanyagait jelentessék meg magyar nyelven is, ezt a megkérdezettek csaknem 75 százaléka támogatja.



Bővítenék a diákönkormányzat hatáskörét

A középiskolások szeretnék elérni az iskolai diákönkormányzatok hatáskörének bővítését is, a megkérdezettek csaknem 80 százaléka fontosnak tartja ezt. Az iskolai önkormányzatuk eredményeivel a túlnyomó többség inkább elégedett, a válaszadók 24 százaléka nagyon, 44 százaléka pedig inkább elégedett saját diákönkormányzata munkájával.



A felmérésbe, amelyet 2023-ban készítettek, magyar tannyelvű gimnáziumok és szakközépiskolák tanulói kapcsolódhattak be, az online kérdőívet 557-en töltötték ki, ami viszonylag nagy hányada, mintegy 20 százaléka az összes magyar középiskolásnak. Többen voltak a gimnazisták, az összes válasz 67,8 százaléka érkezett tőlük, míg a válaszadók 32,2 százaléka szakközépiskolákba jár. A regionális eloszlás is viszonylag egyenletes volt, a középiskolások tényleges számához képest kicsit többen kapcsolódtak be Kassa és Besztercebánya megyéből, kicsit kevesebben pedig Nyitra és Nagyszombat megyéből.

