A hatszoros étteremtulajdonos Boris Kollár üzeni, nem manipulálta az intézkedéseket!

Boris Kollár (Sme rodina) parlamenti elnök kizárta azokat az állításokat, melyek szerint bármiféle intézkedést az ő személyére való tekintettel vezettek volna be.

Ezt Michaela Jurcová, Kollár szóvivője közölte a TASR-rel Peter Pellegrininek, a parlamenten kívüli Hlas-SD párt elnökének az állításaira reagálva. Emlékeztetett: Kollárnak éttermei is vannak, amelyek régóta be vannak zárva. Hozzátette: a síközpontok és az éttermek bezárása kapcsán Kollár tiszteletben tartja az intézkedéseket, és ezekkel összhangban jár el.

„Megint hangsúlyoznánk, hogy Boris Kollárnak hat étterem is a tulajdonában van, amelyek az intézkedések következtében régóta zárva tartanak, miközben némelyek üzemeltetését végleg be kellett szüntetni. Kollár elnök, ahogy az éttermeknél, úgy a síközpontok esetében is, teljes mértékben tiszteletben tartja a tiszti főorvos intézkedéseit, és ezekkel összhangban jár el”