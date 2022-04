Háttérhatalmakat, rejtélyes megegyezéseket sejt Forró Krisztián az orosz-ukrán háború hátterében

Háttérhatalmakat sejt az orosz-ukrán háború hátterében Forró Krisztián. A Szövetség elnöke lát is, meg nem is lát hasonlóságot a jelenlegi háború, illetve 1956 és 1968 között. Fegyvert viszont nem adna az orosz túlerővel harcoló ukrán hadseregnek. Forró a Pátria rádiónak adott interjút péntek reggel.

Fotók: Cséfalvay Á. András

A háttérhatalmakat annak a kérdésnek a kapcsán maga Forró vetette fel, hogy lát-e összefüggést a magyarországi 1956-os forradalom és Csehszlovákia 1968-as megszállása, valamint a jelenlegi orosz agresszió kapcsán. „Nem helyénvaló a két helyzetet összehasonlítani. Jelen pillanatban nagyon nagy a kockázata annak, hogy kirobbanhat a harmadik világháború.

Előfordulhat, hogy akkor (1956-ban és 1968-ban – szerk. megj.) is ilyen volt a helyzet, ezt valószínűleg a háttérhatalmak tudják” – vette elő a konteóhívők kedvenc kifejezését Forró.

Azt ugyan nem magyarázta meg, hogy kit, kiket ért „háttérhatalmak” alatt, de úgy véli, biztosan vannak valamilyen titkos megegyezések a háború hátterében.

„Nem szeretnék belebocsátkozni ilyen dolgokba, azt, hogy milyen megegyezések vannak, és kik egyeztek meg, azt sokszor nem látjuk, sokszor csak 10-50-100 év múlva derül ki” – homályosította tovább a helyzetet a Szövetség elnöke.

Az orosz-ukrán háború gyors megoldását szerinte csak tárgyalásokkal lehet elérni, ezért megérti Magyarországot és Orbán Viktort, aki nem akar fegyvert szállítani Ukrajnának. Azt sem tartja jó ötletnek, hogy Szlovákia fegyvereket adna át vagy adna el Ukrajnának.

„A fegyverszállításokkal azt veszélyeztetjük, hogy a háború tovább terjedhet” – állítja Forró.

Szerinte azok, akik fegyverekkel segítenék Ukrajnát, azoknak tudatosítaniuk kell, hogy Szlovákia lakosságát is veszélyeztetik. „Lehet, hogy emiatt Szlovákia lakosságának is óvóhelyekre kell vonulnia, vagy elhagynia az országunkat” – mondta Forró. Arra a megjegyzésre nem reagált, hogy az orosz támadás enélkül is bekövetkezhet, és valójában Ukrajna helyettünk is harcol az orosz megszállók ellen.

-lpj-