Havi 180 euró bruttó keresetet szavaztak meg maguknak a dunaszerdahelyi képviselők

Az áprilisi testületi ülésen Hakszer Roland független képviselő vetette fel (jegyzőkönyv, 30. oldal alja), hogy foglalkozzanak a jövőben a képviselők javadalmazásának új rendszerével

„A városi képviselők inspirálódtak több más város hasonló jutalmazása kapcsán. Elkezdtek dolgozni a javaslaton a képviselők, én három verzióról tudok. Volt egy, amely az üléseken való részvételhez kötött volna magasabb jutalmazást, egy másik szerint a havi átalány lett volna magasabb. Végül a köztes megoldást terjesztették a testület elé” – jegyezte meg érdeklődésünkre Hájos Zoltán polgármester. Hozzátette, arra kérte a képviselőket, hogy az egyes frakciók jussanak megegyezésre, és akkor kerüljön a javaslat a testület elé, ha az egyezség már megszületett. Júniusra ez meg is történt.

Sokáig konkrét összegben határozták meg a képviselők tiszteletdíját, legutóbb azonban ezt már az előző évi nemzetgazdasági átlagbérhez kötötték. A 2018 novemberében elfogadott javaslat szerint annak 9%-ában határozták meg a testületi üléseken való részvétel után járó jutalmat, 6%-ában a városi tanács tagjainak, 5%-ában a szakbizottság elnökének, 4%-ában az alelnökének, 3%-ában pedig a tagoknak az egyes szervek ülésein való részvételért járó tiszteletdíját.

Ha durván 1000 eurós országos átlagbérrel számolunk, akkor 30 és 90 euró közti összegek jönnek ki bizottsági, illetve testületi ülésenként. Ezt egészíti most ki a nemzetgazdasági átlagbér 18%-ának megfelelő havi juttatás, hozzávetőlegesen bruttó 180 euró. Nincs szó tehát igazán magas összegekről, ám a képviselők ezt attól függetlenül megkapják, hogy volt-e testületi vagy szakbizottsági ülés az adott hónapban.

A. Szabó László (Archív felvétel)

Amint azt A. Szabó László alpolgármester, az MKP frakcióvezetője elmagyarázta, aki egyébként nem tudott részt venni a testületi ülésen, a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának éves összege nem haladhatja meg a polgármester egyhavi alapbérét. „Dunaszerdahelyen az elmúlt évtizedben a tiszteletdíjak meghatározásának módjában nem történt változás, összegét tekintve csupán a törvény által megszabott keret egyharmadát tette ki. A képviselői jutalmak mindenhol azt a célt szolgálják, hogy a megválasztott közszereplők, akik munkájuk mellett vállalták a településük lakosainak érdekképviseletét, ebből a tiszteletdíjból fedezzék a feladatellátással és a felkészüléssel járó kiadásaikat, többek között a közlekedési és telefonköltségeiket, a felhasznált irodaszereket, szakirodalom vásárlását stb.” – húzta alá, majd úgy folytatta:

„Lehet, hogy ez egyes választók szemében soknak tűnik, illetve egyáltalán megkérdőjelezik annak létjogosultságát, de ha valaki ténylegesen komolyan gondolja a lakosok képviseletét, ennél lényegesen több kiadással jár a becsületes és korrekt előkészület” – fűzte mindehhez A. Szabó László, hozzátéve, az eddigi honorárium tulajdonképpen nem fedezte a képviselői munkával összefüggő költségeket sem.

Elmondta, hogy a javaslat megalkotásánál más települések szabályozását is figyelembe vették, említett is néhány példát. „Ha más városok adataihoz hasonlítjuk ezt a jutalmat, azt láthatjuk, hogy pl. Rimaszombatban ez a nemzetgazdasági átlagjövedelem 20%-a (vagyis kb. 200 euró), Királyhelmecen fix 200, Pozsonypüspökiben 243, Komáromban a polgármester havi fizetésének 1/12 része (271 euró), Pozsony-Óváros esetében pedig (ahol már 410 szavazattal lehetett mandátumhoz jutni) 352 euró” – szögezte le.

Antal Ágota

A javaslatot a jelenlévő 17 képviselőből mindenki megszavazta, Antal Ágota is.

„Először nagyon furának, indokolatlannak tartottam ezt a díjazást, mert úgy éreztem, hogy, amennyiben nem végzek konkrét munkát, akkor azért nem jár díjazás. De aztán kezdtem figyelni, mennyi időt és energiát áldozok a hétköznapjaimban az önkormányzati munkára, és úgy érzem, sőt szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy ez egy minimum, fogalmazhatnék úgy is, hogy szimbolikus összeg azért a munkáért, amit az egyes bizottsági ülések, illetve testület között végzek” – vélekedett a független képviselő.

Horváth Zoltán (független) szerint – aki ugyancsak nem volt jelen a testületi ülés ezen részén, így nem is szavazott a javaslatról – bonyolult kérdésről van szó, mégpedig több szempontból is. „A képviselői munka önként vállalt kötelezettség, értékelésének alapját napjainkig a bizottsági tagság, illetve az ott betöltött funkció, a testületi jelenlét, egyes képviselők esetében a városi tanácsi tagság szolgáltatta, rendeletben meghatározott keretek alapján történő pontos elszámolással. Hakszer Roland és az MKP frakció javaslata alapján havi juttatásban is részesülnének ezen felül a képviselők. Az indoklás szerint azért, mert más városokban is így van” – emlékeztetett, hozzátéve: "Megkerülhetetlen tény, hogy az anyagi juttatások mértéke az előző választási ciklushoz képest néhány esetben pozitív irányba változtak, míg a képviselői munka díjszabásai egyáltalán nem."

Tény és való, a polgármesteri fizetés jelentősen emelkedett. Tavaly novemberben, az új képviselő-testület megalakulása után a lehető legmagasabb, 60%-os jutalommal együtt bruttó 4900 euróra nőtt Hájos Zoltán fizetése, ami idén, az átlagér tavalyi további emelkedésének köszönhetően már 5200 eurót tesz ki a platstarostu.sk portál szerint. Ez az az összeg tehát, amit egy városi képviselő éves tiszteletdíja nem haladhat meg, a bér emelkedése miatt pedig érezhetően volt némi tartalék a képviselők javadalmazása terén is.

Horváth Zoltán

Horváth ugyanakkor nem ért egyet a havi átalányjuttatás bevezetésével. „Annak ellenére, hogy a képviselői munka nem kizárólag csak a megjelenésekben mérhető és nem kizárólag a bizottságokban zajlik, véleményem szerint az eddig érvényben lévő díjazás bizonyos szintű emelése lett volna a jó megoldás.

Nem érzem az általános havi díjat olyan motivációs erőnek, ami színvonalasabbá tudná (fogja) tenni a képviselői munkát, s örömmel fog eltölteni, ha nem lesz igazam. Természetesen mindenkinek joga van más véleményre, és az ebből fakadó kollektív döntéshozatalra is. Én a magam részéről tudom, hogy fogok cselekedni” – húzta alá.

Antal Ágota közölte, hogy esetében az eddigi juttatás éves szinten eddig mintegy 800 eurót tett ki az testületi és szakbizottsági üléseken való részvétel alapján, de ebben azért vannak eltérések attól függően, ki mennyi szakbizottság tagja, valamelyiknek elnöke, alelnöke-e, illetve befért-e a városi tanácsba.

A. Szabó László szerint „minden képviselőnek és polgármesternek tudatosítania kell, hogy munkája elsősorban szolgálat, ám azt sem várhatjuk el senkitől, hogy teljes mértékben saját zsebből finanszírozza a státusából adódó költségeket. Ugyanakkor sajnos nincs olyan objektív mérce és olyan motivációs eszköz, amely alapján reálisan meghatározhatnánk, melyik képviselő mekkora jutalomra lenne jogosult. Arról, hogy ki érdemli meg ezt az anyagi elismerést, majd úgyis a választók döntenek”.

A testületi ülés után megszólítottuk a témát az előző plénumon felvető Hakszer Rolandot is, ám ő nem kívánt nyilatkozni portálunknak.

(SzT)