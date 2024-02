Havonta 150 eurót kellett leadniuk a fizetésükből – rettegésben tartotta beosztottjait az iskola igazgatónője

Zsarolással vádolják Olga K.-t, Kružlová község (Svidníki járás) alapiskolájának igazgatónőjét, aki a vádirat szerint 2012 és 2019 között arra kényszerítette beosztottjait, hogy havonta adják le fizetésük egy részét, különben új munka után nézhetnek. Megközelítőleg 10 ezer euróra tett így szert – számolt be róla a SME.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A károsultak összesen négyen vannak – három pedagógiai és egy nem pedagógiai alkalmazott, közülük ketten már nem dolgoznak az iskolában. A tavaly novemberi főtárgyaláson az igazgatónő megtagadta a vallomástételt, egyúttal pedig ártatlannak vallotta magát.

Most hétfőn folytatódott a bírósági eljárás a svidníki bíróságon, ezúttal két károsult, anya és lánya tett vallomást. Az idősebbik nő 2010. október 1-én kezdett dolgozni az iskolában nevelőnőként és pedagógiai asszisztensként. Öt éven át mindig csak meghatározott időre volt alkalmazva, és csak 2015-ben kapott szerződést határozatlan időre. 2021-ben vonult nyugdíjba.

A tanú elmondta, hogyan is működött a zsarolási rendszer az igazgatónőnél. 2013 decemberében behívatta őt az igazgatónő, és azt mondta neki, hogy a munkahivatal projektjéből származó pénzt, ami alapján őt alkalmazta, még nem utalták át. Viszont a tartalékból kifizetheti őt, mégpedig úgy, hogy a 200 euróból, amit személyi járulékként küld neki a számlájára, 150-et átad neki.

Elmondása szerint az igazgatónő közölte vele, hogy milyen sok dolga van a projekttel, és azt mondta neki, hogy menjen a polgármester után a jutalomdíjakkal kapcsolatban. A károsult ezt elutasította, az adott összeg leadásába viszont beleegyezett. Elmondása szerint azért tett így, mert az igazgatónő bizonytalanságban tartotta őt azzal, hogy csak közvetlenül az év kezdete előtt íratta vele alá a következő iskolaévre szóló szerződését. Tartott tőle, hogy elveszíti a munkáját.

A károsult elmondta, hogy a pénzt mindig levette a bankszámlájáról és tanúk nélkül, az igazgatói irodában adta neki át. Később tudta meg, hogy az ugyancsak az iskolában dolgozó lányának is rendszeresen le kell adnia a pénzösszeget. Amikor megesett, hogy elfelejtette átadni a pénzt, az igazgatónő figyelmeztette rá. Egyszer az otthonába is elvitte neki.

A károsult 2013 decemberétől 2014 júniusáig minden hónapban átadta a 150 eurót az igazgatónőnek. Ezt követően az igazgatónő már nem kérte tőle – szerinte azért, mert akkoriban a lánya és az igazgatónő fia párkapcsolatban éltek.

A kapcsolatát az igazgatónővel eleinte korrektnek nevezte, 2019-ben kezdett megromlani, amikor egy iskolai ülésen incidens alakult ki. Akkor egy névtelen feljelentéssel fény derült a pénzek átadásának az esetére is. A károsult szerint a lányán kívül még három személynek kellett rendszeresen pénzt leadnia az igazgatónőnél.

A másik károsult 2012-ben pályakezdők szakmai gyakorlatának munkakörében kezdett dolgozni az iskolában, majd egy projekten keresztül pedagógusasszisztensként alkalmazták. Az ő esetében is ugyanez a forgatókönyv játszódott le: az igazgatónő hangsúlyozta, hogy ő segített neki munkát találni, illetve milyen sok munkája van a projekttel, ezért fair lenne a részéről, ha a fizetéséből minden hónapban 150 eurót a kezébe adna. A károsultnak mindez furcsa volt, de végül beleegyezett, mivel attól tartott, hogy ha nemet mond, akkor kirúgja őt. A pénzt kb. fél éven keresztül adta le az igazgatónőnek a 2013/14-es tanévben, összesen pedig 900 eurót adott neki át. Később úgy döntött, hogy nem ad neki több pénzt, kockára téve, hogy megromlik a munkaviszony köztük, illetve akár el is veszítheti a munkáját. Az igazgatónő fiával egy párt alkottak, van egy közös gyerekük is, de azóta már nincsenek együtt. A tanú jelenleg az iskolában dolgozik tanítónőként. 2019-ben tudta meg, hogy az iskola más alkalmazottainak is havi rendszerességgel pénzt kellett átadniuk az igazgatónőnek.

Az igazgatónő a hétfői tárgyaláson nem kommentálta az elhangzottakat, ügyvédje szerint majd az eljárás végén tesznek nyilatkozatot. A tárgyalás május 13-án folytatódik újabb tanúk meghallgatásával.



(SME)