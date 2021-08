Hazaértek az olimpiai bronzérmes komáromi kajakosok

A Samuel Baláž, Denis Myšák, Vlček Erik és Botek Ádám összetételű kajak négyesben 500 méteres távon a harmadik helyet csípték el a tokiói olimpián. Komárom központjában virágokkal és ajándékokkal várták őket a város lakói, ovációk és hangos taps kíséretében.

Vlček Erik a K4-es egyik komáromi tagja hatodik olimpiájáról tért haza. Egyike a legsikeresebb versenyzőknek a sportágban, már két olimpiai bronzéremmel, két ezüsttel és tíz világbajnoki aranyéremmel büszkélkedhet

„Nagyon különleges volt ez a hatodik olimpia, de mi készültünk rá, gondoltuk, hogy nagyon nehezek lesznek ott a körülmények – a maszkiviselés, a mindennapi tesztelés.“ - mondta az olimpikon. Elmondása szerint nagyon szoros volt a küzdelem a bronzéremért, a szlovák hajó csupán 12 század másodperccel előzte meg a negyedik helyen befutó oroszokat. Botek Ádám is a bronzérmes kajakozók közé tartozik, szerinte a mostani olimpia hangulata a covid miatt teljesen más volt. A nézők hiánya miatt nem tudta úgy megélni, mint az igazi olimpiát, de a harmadik helyezés megszerzése életének egyik legjobb napja volt.

„Nagyon örültem, még most is, nem tudom elhinni, hogy az első olimpián harmadik voltam.“ - tette hozzá a sportoló. A kajakosokat tömeg ünnepelte a város főterén, aláírásokat osztogattak és közös fotók is készültek velük.

(ha)