Hazatért Dubajból az egyik rendőrséggel együtműködő vámszedő, még nem tudni, mit kezd vele a NAKA 

A Joj TV értesülései szerint hazatért az Egyesült Arab Emírségekből Michal Suchoba, aki jelenleg Pozsonyban tartózkodik. Ő az a vállalkozó, aki a Smerhez közeli oligarchával, Jozef Brhellel együtt komoly pénzeket akasztott le az állami megrendelésekről.

Michal Suchoba az Interpol körözöttjei között is szerepelt

Az üzletember korábban egy videókonferenciás vallomásban arról beszélt, hogy Brhel félmillió eurót adott a Smer egykori pénzügyminiszterének, a Szlovák Jegybank jelenlegi vezetőjének, Peter Kažimírak. A Joj TV úgy tudja, Suchobát most személyesen hallgatják ki Nemzeti Bűnüldözési Ügynökségen (NAKA). Azt még nem tudni, hogy letartóztatják-e, illetve kérni fogják-e a vizsgálati fogság elrendelését.

A Specializált Büntetőbíróság február elején adott ki nemzetközi elfogatóparancsot Michal Suchoba ellen. A NAKA a Vámszedő fedőnevű akció keretében vette őrizetbe František Imreczét, a Pénzügyi Hatóság korábbi igazgatóját. A nyomozók szerint Imrecze egy sokmilliós IT-tendert szőtt egy konkrét - Allexis nevű - cégre, mely társaság hátterében Imrecze egy barátja, Michal Suchoba vállalkozó, illetve az oligarcha Brhel áll. A rendelkezésre álló információk szerint ezzel a húzással az államot 42 millió euróval rövidítették meg, és az erről szóló szerződést titkosították.

Kažimír még a 2006-os választások előtt, tehát mielőtt a Smer először hatalomra került a HZDS-szel és az SNS-szel közösen, egy Data Group nevű cégnél tevékenykedett, amely mögött Jozef Brhel neve is felsejlik. Kažimír a választások előtt távozott a cég igazgatósági elnökének posztjáról (2005-től töltötte be), és eladta részvényeit, majd a pénzügyminisztérium államtitkára lett, Ján Počiatek töltötte be a pénzügyminiszteri posztot. 2007-től 15 hónap alatt pedig a cég mintegy 30 millió eurónyi állami tendert nyert el - írta korábban az Aktuality.sk.

