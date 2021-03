A háziállatokra is veszélyesek lehetnek az új vírusmutációk

A tudósok vizsgálatai alapján lehetséges, hogy a brit vírustörzs a macskáknál és a kutyáknál is növeli a szívizomgyulladás kockázatát – írja a HVG az IFL Science tudományos portál alapján.

Fotó: IFL Science

Azt, hogy a brit variáns (hivatalos nevén a B.1.1.7) állatokat is képes megfertőzni, már március eleje óta nyilvánvaló: a texasi A&M Egyetem kutatói egy macskát és egy kutyát is találtak, melyek szervezetében kimutatható volt a brit törzs.

A koronavírus első változata ugyancsak megjelenhet a macskákban és a kutyákban, de állatoknál nem okoz különösebb megbetegedést. A brit variáns esetében több olyan macskánál és kutyánál is szívproblémákat tártak fel a kutatók, amelyeknél a brit vírustörzs jelenlétét igazolták.

Egy másik kutatás egereknél állapított meg érdekességeket: míg az eredeti SARS-CoV-2 törzse bizonyítottan nem fertőzi meg a rágcsálókat, addig a dél-afrikai (B.1.351) és a brazil (P.1) variáns már igen. Az ugyanakkor nem tisztázott, hogy a vírus ilyen helyzetben is átadható-e embernek, vagy az csak a többi rágcsáló között terjedhet.

A kutatók témában íródott tanulmánya egyelőre nem esett át tudományos ellenőrzésen, ugyanakkor a szakértők óvatosságra intenek.

