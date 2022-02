Heger azt kérte, hogy ne az oroszokat, hanem a háborút ítéljük el

Ne engedjük, hogy ez a háború gyűlöletet gerjesszen bennünk az orosz állampolgárok iránt. Magát a háborút ítéljük el, valamint azokat, akik felelősek érte - kérte Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő a közösségi hálón hétfőn közzétett bejegyzésében.

Eduard Heger (TASR)

Felhívta a figyelmet, hogy ezekben a feszült pillanatokban különösen fontos, hogy különbséget tegyünk az ukrajnai háború kirobbanásáért felelős orosz kormány, és az "egyszerű" orosz állampolgárok között. "A háború hatalmas terhet ró a pszichére. Kihozza belőlünk a jót és a rosszat is. Ne feledjék, hogy Szlovákiában is élnek orosz nemzetiségűek, és közös kívánságunk, hogy ők is biztonságban érezzék magukat. Nagyon nehéz időket élnek át" - írta a miniszterelnök.

Hozzátette: sokunknak Oroszországban él a családjuk, amely Heger szerint veszélyes, az ellenfeleit könyörtelenül üldöző diktatúrává vált.

TASR