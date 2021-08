Heger beolvasott Moszkvának. Addig maradnak a szankciók, amíg az oroszok megszállva tartják Krímet

Szlovákia soha nem fogja elismerni a Krím illegális bekebelezését. Ezt hétfőn jelentette ki Eduard Heger kormányfő Kijevben, az ún. Krími Platform alakuló ülésén. Heger üdvözölte a platform létrejöttét, és azt ígérte, hogy Szlovákia aktív tagja lesz a tömörülésnek.

"Oroszország több mint hét évvel ezelőtt megsértette a nemzetközi jogot és illegálisan bekebelezte Ukrajna területének egy részét. Az idő nem menti fel Oroszországot a felelősség alól. A nemzetközi közösségnek továbbra is kiemelt figyelmet kell szentelnie az ügynek. A Krím Ukrajna része... Soha nem fogjuk elismerni az erőszakos határmódosításokat. Soha nem ismerjük el a Krím illegális annektálását, és teljes mértékben támogatjuk Ukrajnának a szuverenitása és a területi integritása visszaszerzésére irányuló, diplomáciai törekvéseit" - szögezte le a szlovák miniszterelnök. Hozzátette: az Oroszország elleni szankciók addig maradnak érvényben, amíg az megszállva tartja a Krímet.

Az eseményen a magyar államfő is elmondta a véleményét. Szerinte mivel a "magyarok tudatába mélyen beleégett mind a nagyhatalmi agresszió, mind pedig Trianon traumájának emléke, ezért mi pontosan tudjuk, hogy Ukrajna népe számára miért annyira érzékeny seb a Krím annexiója" Áder János a csúcsértekezleten mondott beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország a "rokon fájdalom" miatt és a nemzetközi jog iránti elkötelezettség okán is határozottan kiáll Ukrajna szuverenitása, az ország területi integritása mellett. Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy "ha egy állam - nemzetközi kötelezettségeit semmibe véve - kiszorítja az iskolákból egy nemzeti közösség anyanyelvét, ha az anyanyelv közéleti használatát korlátozza, ha az anyanyelvüket használókat bírságokkal és büntetésekkel fenyegeti, az nemcsak a kisebbségek jogainak súlyos csorbítása, nemcsak nem méltó egy demokratikus elkötelezettségű országhoz, de a többségi nemzetnek sem válik hasznára".

Hétfőn kerül sor az ún. Krími Platform alakuló ülésére az ukrán fővárosban. A tömörülés célja, hogy a Krím félsziget ismét ukrán fennhatóság alá kerüljön. A csúcstalálkozón 46 ország és nemzetközi szervezet magas beosztású képviselője vesz részt, többek között Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, vagy Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke. Szlovákián kívül Lettország, Litvánia, Észtország, Lengyelország, Románia, Magyarország, Moldávia, Grúzia, Szlovénia, Horvátország, Svédország és Finnország is képviselteti magát az alakuló ülésen. Jelen vannak továbbá a NATO és a GUAM csoportosulás küldöttei is. Oroszország nem képviselteti magát a kijevi rendezvényen.

A csúcstalálkozó végén a vezetők várhatóan aláírnak majd egy közös nyilatkozatot, mely által megerősítik, hogy elkötelezettek Ukrajna függetlenségének és területi integritásának támogatása mellett, valamint meghatározzák a Krímmel kapcsolatos nemzetközi politika kereteit. A csúcstalálkozóra Ukrajna függetlenedésének 30. évfordulója alkalmából kerül sor.

Moszkva 2014 februárjában foglalta el a Krím félszigetet, majd márciusban egy vitatott népszavazást követően Oroszországhoz csatolta a területet. A népszavazás eredményét sem Ukrajna, sem a nyugati államok nem ismerték el.

