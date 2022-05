Heger csalódott, de „nem hátrál meg a maffia előtt”

Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő sajnálja a Robert Ficóról szóló szerdai (május 4.) parlamenti szavazás végkimenetelét. Heger a közösségi oldalán azt írta, az azóta a parlamenti frakcióból kizárt két képviselőnő magatartása ellenére az OĽaNO továbbra is a korrupció elleni harc pártja.

Eduard Heger (Fotó: TASR)

A kormánykoalíciónak folytatnia kell a munkát, Heger reformkormányzást akar, nem pedig egy olyan koalíciót, amely a saját fennmaradásával van elfoglalva. Leszögezte, hogy néhány kulcsfontosságú helyzetben nem számíthatott a koalíciós partnerére, ennek ellenére fontos dolgokat sikerült elfogadtatni.

„A képviselőknek vissza nem térő lehetőségük volt bebizonyítani, hogy véget értek azok az idők, amikor a képviselők meg nem érdemelt privilégiumokat élveztek. Nem ez történt, a Sme rodina képviselőinek, és sajnos az OĽaNO két képviselőjének is más volt a véleménye” – közölte Heger. Szerinte nem értették meg, hogy a képviselő igazságszolgáltatásnak való kiadásáról szóló szavazás egy olyan alkotmányos biztosíték, amely szélsőséges helyzetekre vonatkozik, amikor veszélyben a demokrácia, totalitárius hatalomátvétel fenyeget, vagy az állami szervek törvénysértően járnak el. „De nem ez a helyzet, Szlovákia demokratikus ország, a jogállamiság megerősítésén dolgozunk, és így tekintenek ránk európai uniós partnereink is” – szögezte le a kormányfő.

A szavazásnál tartózkodó, illetve nem szavazó Katarína Hatráková és Romana Tabák OĽaNO-frakcióból való kizárásáról azt mondta, ez az egyetlen dolog, amit a mozgalom tehetett. „Továbbra is a korrupció elleni harc mozgalma vagyunk, aki más állít, az hazudik" – jelentette ki Heger. Hozzátette, a szavazás eredménye ellenére a bűnüldöző szervek folytathatják a munkájukat, Robert Fico szabadlábon marad, de folytatódik ellene az eljárás.

Heger továbbra is kész a kormányzásra, „nem hátrál meg a maffia előtt”. Mint mondta, a reformok folytatása a további ok, hogy miniszterelnök marad, különösen a helyreállítási tervvel kapcsolatok reformok elvégzése. Megjegyezte, hogy a reformtervek mindig nehezen születnek és a megvalósításuk is nehéz. „De már csak az, amit eddig sikerült végrehajtania ennek a kormánykoalíciónak, igazolja a létjogosultságát” – tette hozzá a kormányfő.



(TASR)