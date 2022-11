Heger a digitalizáció és az oktatás terén működne együtt Észtországgal

Szlovákia szeretné elmélyíteni az együttműködést Észtországgal a digitalizáció és az oktatás területén – jelentette ki a TASR hírügynökségnek Eduard Heger (OĽANO) miniszterelnök, aki pénteken Tallinnban Kaja Kallas észt miniszterelnökkel is tárgyalt.

Eduard Heger és Kaja Kallas (Fotó: TASR)

„Az együttműködés már létezik, de szeretnénk elmélyíteni, hogy Szlovákia a lehető legtöbbet profitálhasson belőle. Az oktatás olyan terület, ahol még jobban ki lehetne használni a digitális technológiákat" - mondta a miniszterelnök. Hozzátette, az észt partner megerősítette, hogy együttműködik a szlovák kormánnyal a Mobiltelefonban az ország projekt fejlesztésében.

„Észtország kiváló példa, hogyan működhet az egész. Például szinte az egész lakosság elektronikus úton készíti az adóbevallását. A digitalizációval időt és energiát lehet megtakarítani” – mondta Heger.

A kormányfő arra is rámutatott, hogy Észtországban már interneten is lehet szavazni. „Elmagyarázták, hogyan sikerült elérni, hogy biztonságos és tiszta legyen az internetes szavazás. Egyúttal más országoknak is felajánlják a rendszert” – mondta Heger az e-kormányzás elnevezésű bemutatón, az e-Észtország Tájékoztató Központban.

Heger szerdától péntekig tartó külföldi útja során felkereste Lengyelországot, Finnországot, Csehországot és Észtországot, pénteken este tér vissza Szlovákiába.

(TASR)