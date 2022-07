Heger: Fontos, hogy zárt ajtók mögött folytatódjon az eszmecsere a koalícióról

Eduard Heger (OĽANO) kormányfő szerint fontos, hogy zárt ajtók mögött, a tárgyalóasztalnál folytatódjon az eszmecsere a kormánykoalícióról. Azt várja, hogy az SaS elnökével, Richard Sulíkkal folytatott megbeszélése nyílt és korrekt lesz, és figyelembe veszik azt a veszélyt is, amit a Smer-SD visszatérése jelent.

Heger azt is leszögezte, hogy Igor Matovič (OĽANO) pénzügyminiszter élvezi a bizalmát.

„Csak mi ketten találkozunk. Azért döntöttünk így, hogy zárt ajtók mögött, a tárgyalóasztalnál folytatódjon az eszmecsere, mert ennek ez a módja”

– húzta alá Heger. Hozzátette, üdvözölné, ha a koalíciós partnerek nem a közösségi hálón üzengetnének egymásnak. A kormányfő szerint még megvan a lehetőség, hogy tegyenek egy lépést hátra, a célja, hogy a kormány kitöltse a megbízatási idejét. Arra a kérdésre nem válaszolt, hogy ebből a szempontból nem lenne-e jobb, ha Sulík és Matovič is távozna a kormányból. Szerinte augusztus végéig, az SaS ultimátumának lejártáig még elegendő idő van. Matovič lemondásának kérdését lezártnak tartja, az OĽANO elutasítja ezt a feltételt. Matovič infláció elleni törvénycsomagja kapcsán elmondta, annak elfogadása során nem sértették meg a koalíciós szerződést. Azt állítja, ezt Sulík is beismerte neki, ráadásul az SaS Heger szerint nem is vétózta a törvénycsomagot. Heger bízik a pénzügyminiszterben.

„Az eredmények önmagukért beszélnek”

– jelentette ki.

Hozzátette, nincs olyan minisztérium, melynek működése egyetlen emberen múlna, és szerinte a pénzügyminisztériumban vannak a legjobb nevek. Nagyra tartja például Marcel Klimek pénzügyi államtitkárt.

Heger és Sulík szombaton (július 16.) találkozik, a helyszínt és a pontos időpontot nem közölték. A kormánykoalíció jövőjéről fognak tanácskozni. A helyzet azután éleződött ki ismét a koalícióban, hogy a parlament megtörte Zuzana Čaputová elnöki vétóját és újra megszavazta Igor Matovič pénzügyminiszter ún. infláció elleni csomagját. Az SaS ezt követően azzal vádolta Matovičot, hogy szövetkezett az ellenzékkel és a fasisztákkal szövetkezett, a pénzügyminiszter pedig ugyanezzel vágott vissza. A helyzet odáig fajult, hogy az SaS felmondta a koalíciós szerződést. Az új szerződés kidolgozására augusztus végéig vár, ellenkező esetben miniszterei benyújtják a lemondásukat. Az SaS egyik feltétele Matovič távozása a kormányból. Sulík azt is kijelentette, az SaS már nem része a kormánykoalíciónak, Heger ezután felszólította a pártot, hogy tegyen egy lépést hátra. Ugyanakkor mindkét fél leszögezte, szeretné, ha a jelenlegi négyes koalíció kitöltené a megbízatási idejét.

