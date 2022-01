Heger kedden fogadja Pozsonyban Petr Fiala cseh kormányfőt

Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő kedden (január 11.) fogadja Pozsonyban Petr Fiala cseh kormányfőt. Erről a Kormányhivatal sajtóosztálya tájékoztatott. A cseh kormány múlt héten adott ki tájékoztatást a találkozóról.

Petr Fiala (TASR)

A két kormányfő a közös tárgyalásukon a Csehország és Szlovákia közötti kétoldalú együttműködésről fog tárgyalni, valamint a tágabb regionális és európai együttműködésről. „A következő téma Csehország elnöklése lesz az Európai Unió Tanácsában, amely július 1-jén kezdődik, továbbá Szlovákia közeledő elnökségéről is szó lesz a visegrádi csoporton és a Slavkovi hármakon belül” – magyarázta a sajtóosztály azt is hozzátéve, hogy Heger és Fiala az EU keleti határán kialakult jelenlegi helyzetről, a Zöld Megállapodásról és az EU járvány utáni helyreállítási tervéről is beszélni fog.

A Kormányhivatal tájékoztatása szerint a két kormányfő kedd délután Tomáš Garrigue Masaryk emlékművét koszorúzza meg a Vajanský rakparton, illetve Milan Rastislav Štefánik emlékművét a Duna-parton.

