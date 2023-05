A Heger kormány napjai meg vannak számlálva, jövő héten már új kormánya lehet az országnak

Egyre valószínűbb, hogy Eduard Heger kormánya jövő héten befejezi működését, és Zuzana Caputová köztársasági elnök hivatalnokkormányt nevez ki. Az ellenzék már régen ezt kéri az államfőtől, ettől várja a politikai helyzet stabilizálódását. A jelenlegi kormányt támogató pártok képviselői szerint azonban még nagyobb káosz jöhet egy új kormány kinevezésével.

Fotó: Paraméter

Egyre biztosabbnak tűnik, hogy Eduard Heger kormánya jövő héten befejezi munkáját, habár a kormányfő továbbra is ragaszkodik a miniszterelnöki poszthoz. Ezt bizonyítja a csütörtöki, rendkívüli beszéde a szlovák köztelevízióban, és erről szólt a mai (péntek) sajtótájékoztatója is. A kormányfő csütörtökön elismerte, hogy az általa vezetett kormány is hozzájárult a jelenlegi káoszhoz, de úgy véli, egy hivatalnokkormány kinevezése még nagyobb káoszt eredményezne. Kijelentette azonban azt is, hogy a kérdésben a köztársasági elnöknek kell döntenie, és ő elfogadja a döntést.

„Mi azt akarjuk elérni, hogy a káosz befejeződjön, stabil helyzet alakuljon ki. Ez az a megoldás, amit a köztársasági elnökkel meg akarunk valósítani. Jövő héten fogok erről beszélni vele” – jelentette ki pénteken Heger.

Szerinte most kinevezni egy hivatalnokkormányt, teljesen új emberekkel, az az ország sorsával való hazardírozás. Heger úgy véli, az nem a káosz jele, hogy egyre több miniszter hullik ki a kormányból.

„Hol látnak önök káoszt a kormányban?” – kérdezte az újságírókat a kormányfő.

Néhány perccel később Rastislav Káčer külügyminiszter is bejelentette lemondását.

A Heger-kormánynak 10 százalék esélyt adnak

A parlamenti hírek szerint azonban nem sok esélye van Heger maradásának. Vladimír Pčolinský (Sme rodina), a parlament alelnöke szerint 90 százalék az esélye, hogy az államfő jövő héten új kormányt nevez ki. A Heger-kormány megmaradásának esélye tehát már csak 10 százalék.

A hivatalnokkormány kinevezéséről beszélt Boris Kollár, Sme rodina elnöke is, aki azonban ellenzi a Heger-kormány menesztését.

„A hivatalnokkormány kinevezése még nagyobb káoszt okoz az országban” – jelentette ki Kollár.

Szerinte a káoszt növelni fogja, hogy a hivatalnokkormány kinevezésétől minden párt úgy érzi majd, hogy ellenzékben van. „Ami nem működik az országban, az minden a köztársasági elnök fejére fog hullani” – mondta Kollár.

A házelnök szerint az is megtörténhet, hogy a hivatalnokkormány egyes miniszterei csak néhány napot fognak kapni.

„Nagyon könnyen megeshet, hogy a kinevezés után azonnal »elesik« három-négy miniszter, és harminc nap elteltével megbukik a kormány. Ez utóbbi 100 százalék” – jelentette ki a házelnök.

Az új kormánynak ugyanis 30 napon belül kérnie kell a parlament bizalmát, ezt pedig nem fogja megkapni.

Matovič szerint nekik csak két miniszterük van

Nem támogatja a hivatalnokkormány kinevezését az OĽaNO sem, viszont követelik Samuel Vlčan mezőgazdasági menesztését. Igor Matovič pártelnök szerint Eduard Heger kormányfő hibázott Vlčan ügyében.

„Ő már két héttel korábban tudott a dotációs botrányról, mint mi itt valamennyien” – jelentette ki Matovič.

Szerinte a kormányfőnek már akkor lépnie kellett volna, fel kellett volna mentenie a mezőgazdasági minisztert. Vlčant Heger emberének nevezte Matovič. „Az OLaNO-nak csak két minisztere van a kormányban, Natália Milanová kulturális miniszter és Roman Mikulec belügyminiszter” – jelentette ki Matovič.

Viskupič: ennél rosszabb már nem lehet

A többi parlamenti párt azonban a hivatalnokkormány kinevezését sürgeti. Az SaS szerint ennél nagyobb káoszt a hivatalnokkormány kinevezése sem jelentene. „Szerintem már mindenki látj, hogy a megbízott miniszterelnök nem ura a helyzetnek, fokozatosan távoznak a miniszterek. Meggyőződésem, hogy itt a legfőbb ideje annak, hogy a köztársasági elnök hívja vissza ezt a kormányt, és nevezzen ki hivatalnokkormányt” – mondta a Paraméternek Marian Viskupič, az SaS parlamenti képviselője.

A párt mérlegelni fogja, hogy tudja-e támogatni a hivatalnokkormányt. Elismeri, hogy a helyzet az új kormány kinevezése után is hasonló lesz. „Most is megbízott kormányunk van, feltételezem, hoyg a hivatalnokkormány nem kap majd bizalmat, vagyis újra megbízott kormány lesz, de ennél rosszabb, mint ami most van, már nem lehet” – jelentette ki a képviselő. A Paraméternek ő is megerősítette, hogy a hírek szerint jövő héten mmár új kormánya lehet az országnak.

„Valóban olyan információk terjednek, hogy jövő héten a köztársasági elnök várhatóan kinevezi majd a hivatalnokkormányt” – jelentette ki Viskupič.

A Smer a választást is előrehozná

Peter Pellegrini, a Hlas elnöke már a MiG-ek Ukrajnának átadását is a hivatalnokkormányra bízta volna. Szerinte ugyanis azzal megoldódott volna a hatásköri probléma, hogy a megbízott kormány hozhatott-e ilyen döntést. Pellegrini szerint a frissen kinevezett kormány 30 napig teljes hatáskörrel rendelkezik. A kormány mielőbbi leváltását sürgeti a Smer is, viszont ők a választást is előrehoznák a nyár elejére. Ehhez azonban módosítani kellene a választási törvényeket is, így továbbra is a szeptember 30-i időpont a legvalószínűbb választási dátum.

Sólymos: Hamarosan egytagú lesz a kormány

A hivatalnokkormány mielőbbi kinevezését sürgetik a magyar pártok is. Simon Zsolt (Magyar Fórum) szerint Eduard Heger csütörtöki beszéde a szlovák köztelevízióban csak Gyurcsány Ferenc 2006-os balatonőszödi beszédéhez hasonlítható.

Sólymos László, a Szövetség Országos Tanácsának elnöke szerint a köztársasági elnöknek már nincs más választása, mint a hivatalnokkormány kinevezése. „Vlčan lemondását Budaj lemondásának kellene követnie” – véli Sólymos. Szerinte a környezetvédelmi miniszternek fel kellene hagynia az olyan mellébeszéléssel, hogy nem tudott a csaknem másfél millió eurós támogatásról. Szerinte Čaputovának mielőbb lépnie kellene.

„Hamarosan eljutunk az egytagú kormányhoz, amelyben a kormányfő lesz minden szakterület minisztere is egyben” – mondta Sólymos.

A köztársasági elnök holnap Londoban részt vesz III. Károly koronázási szertartásán, és várhatóan kedden, május 9-én találkozik Eduard Hegerrel.

- lpj -