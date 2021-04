Heger: A meghosszabbított veszélyhelyzet a helyzet súlyosságáról tanúskodik

A meghosszabbított veszélyhelyzet kihirdetésével a kormány és a parlament világos üzenetet küld a nyilvánosságnak arról, mennyire súlyos a pillanatnyi helyzet. Ezt Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő jelentette ki a parlamentben, miután előterjesztette a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló javaslatot. Hangsúlyozta: a világjárvány elleni küzdelem nem a politikáról, hanem az emberéletek védelméről szól.

Eduard Heger (TASR)

Heger megállapította: ahhoz, hogy a társadalom hajlandó és képes legyen elviselni a szabadságjogok korlátozását, világos üzenetre van szüksége az államtól.

„A veszélyhelyzet kihirdetésével, illetve meghosszabbításával a kormány és a parlament azt a fontos üzenetet közvetíti a társadalomnak, hogy a helyzet rendkívül súlyos. A láthatatlan ellenség erős, és a szorításából csak határozott járványellenes óvintézkedések által szabadulhatunk ki”

– fűzte hozzá. Hangsúlyozta, hogy ha már nem lesz szükség a veszélyhelyzetre, nem fogják többé meghosszabbítani azt. Ennek érdekében az igazság- és az egészségügy-minisztérium előkészíti a megfelelő jogszabályokat, a más országban hatályos hasonló törvények mintájára.

A kormányfő rámutatott a kórházak rossz helyzetére. Az ellenzéket is arra kérte, hogy támogassa a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Figyelmeztetett, hogy ha nem hosszabbítanák azt meg, több óvintézkedést is enyhíteni kellene, ami a helyzet romlását eredményezhetné, úgy, ahogy több más országban is történt.

„A betegek száma jelentősen növekedni kezdene, az agresszív vírusmutánsok pedig még több életet követelnének”

– mutatott rá a kormányfő, hozzáfűzve: a járványellenes küzdelem még tovább húzódna, viszont senki sem akarja tovább terhelni a kórházakat és az egészségügyi dolgozókat. Megemlítette a pandémia gazdasági következményeit is. Az embereket felszólította, hogy továbbra is tartsák be az óvintézkedéseket, és legyenek óvatosak.

TASR