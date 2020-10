Heger modernizációs terve csalódás - többet vártak a gazdasági szereplők, a magyar pártok, koalíciós és ellenzéki politikusok is

Sem az ellenzék, sem egyes kormánypártok körében sem aratott nagy elismerést a pénzügyminisztérium Modern és sikeres Szlovákia címmel hétfőn bemutatott országfejlesztési víziója. Az ellenzék fércműnek tartja, de egyes elemei a koalíciós Za ľudí pártnak sem tetszenek. A legnagyobb cégek szövetsége is csak kaotikus intézkedéscsomagnak tartja a dokumentumot.

Október 15-ig biztosan nem készül el Szlovákia fejlesztési terve, amelyre az Európai Unió mintegy 5,8 milliárd eurót kínál a Next Generation EU (NGEU) programból. Eduard Heger pénzügyminiszter hétfőn csak egy problémagyűjteményt és azok lehetséges megoldását mutatta be, de konkrét, néhány év alatt megvalósítható programot nem.

Remišová: hány területen mások az elképzelései

Nem túlságosan elégedett a bemutatott eredménnyel Veronika Remišová, a Za ľudí elnöke sem. „Értékelem az elemzők munkáját, amelyet a pénzügyminisztérium által nyilvánosságra hozott dokumentum elkészítésén végeztek, és a javaslatot a társadalmi vita alapjának tartom” – jelentette ki Remišová. –

A Za Ľudí pártnak azonban néhány területen mások az elképzelései a reformról, mint a pénzügyminisztériumnak.”

A párt máshogy képzeli el az oktatás és a felsőoktatás reformját, de nem tetszik nekik az innováció, a tudomány és a kutatás támogatása sem. A Za ľudí elképzelése azért is fontos, mivel elnöke, Veronika Renišová az uniós támogatásokért felelős miniszterelnökhelyettes. Eduard Heger elismerte, hogy vannak viták a koalícióban. „Tisztességes vitát indíthatunk a most bemutatott színvonalas alapanyag segítségével” - jelentette ki a miniszter.

Klub 500: csak egy csomó kaotikus intézkedés

A terv azonban nem tetszik a legnagyobb gazdasági szereplőknek sem. A Klub 500 értékelhetetlen anyagnak tartja, szerintük még csak a strukturális reformok felsorolásáról sem beszélhetünk.

„A Klub 500 szempontjából az előterjesztett javaslat nem a strukturális reformok listája, hanem csak egy csomó részleges, konkrétumokat nem tartalmazó, mérhetetlen, rendszerbe nem illeszkedő, helyenként pedig kaotikus intézkedés”

– jelentette ki Tibor Gregor, az 500 alkalmazottnál nagyobb vállalatok szövetségének ügyvezető igazgatója. A legjobban azt hiányolják, hogy nem foglalkozik az ipar fejlesztésének lehetőségeivel és munkát terhelő adók és járulékok csökkentésével.

Smer: csak egy újabb kormányprogram

Az ellenzéki Smer is a konkrétumokat hiányolja a tervezetből. „A dokumentum, amelyre az újjáépítési tervet kellene építeni, csak egy újabb kormányprogram – jelentette ki Robert Fico pártelnök. – Semmi köze ahhoz, hogy a kormány hogyan fogja elkölteni 2021 és 2023 között az újjáépítési terv alapján érkező pénzt, az anyagban egy csomó olyan javaslat van, amelynek semmi köze a járványhoz.”

A Smer rendkívüli parlamenti ülés összehívására tett javaslatot, amelyen köteleznék a minisztereket arra, hogy a következő rendes parlamenti ülésen mutassák be a járványintézkedéseiket. Az ülést szerdára hívta össze a parlament elnöke.

Sólymos: így az ország éhen marad

A pénzügyminisztérium javaslatával elégedetlenek a magyar pártok képviselői is. A Híd szerint a kormány elvesztegette a nyarat, nem készült fel a járvány második hullámára, és az újjáépítési tervet sem dolgozta ki. „A nyárnak már vége és szemmel láthatóan a kormány nem ura a koronavírus elleni harcnak és Eduard Heger mai sajtótájékoztatója után

az is nyilvánvaló, hogy ez a kormány azt sem tudja, hogy a sokat emlegetett nagy reformok utáni étvágyát, hogyan fogja kielégíteni.

Ennek a történetnek a végén nem ők, nem a kormány marad éhen, hanem mi, az ország lakosai” – jelentette ki hétfőn Sólymos László, a Híd elnöke. Szerinte ugyan a dokumentumban felsorolt témák fontosak, de az egész terv kidolgozatlan, és egyre kevesebb az időnk.

Őry: mi lesz a falvakkal és az iskolákkal?

Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának korábbi elnöke tart a közigazgatási és az iskolaügyi reformtól is. „Falvaink, iskoláink összevonása várható? – tette fel a kérdést Őry. Szerinte ugyan az anyagot még elemezni kell, de több kérdést is felvet: az oktatás racionalizációja kapcsán tart az iskolahálózat központosításától, és hiányzik számára az is, hogy a dokumentum meg sem említi a kisebbségi oktatást.

A Progresszív Szlovákia is csak egy széles ötletbörzének tartja a Heger által bemutatott dokumentumot.

„Még 10 nappal az Európai Bizottságnak való leadás határideje előtt sem világos, hogy mire fog ezek közül milliárdokat kérni a kormány az EU-tól”

– jelentette ki Irena Bihariová, a párt elnöke. Szerinte a pénzügyminisztérium kihagyott egy lehetőséget, nem adott választ ara, hogy milyen országot képzel el.

