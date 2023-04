Heger reagált Kažimír meggyanúsítására: szerinte ilyen embernek nincs helye a jegybank élén

Eduard Heger megbízott miniszterelnök és pártja, a parlamenten kívüli Demokrati felszólította Peter Kažimírt, a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) elnökét, akit bűnösnek találtak vesztegetés bűntettében.

Eduard Heger (Fotó: TASR)

„Elfogadhatatlan, hogy egy jogállamban a bíróság által vesztegetésben bűnösnek talált személy töltse be a jegybank vezetői szerepét, egy olyan intézményét, amely nemcsak itthon, hanem külföldön is elismertnek számít” – állapította meg Heger, és rámutatott a Specializált Büntetőbíróság ítéletére.

Szerinte a bíróság határozata is azt bizonyítja, hogy a Smer milyen vesztegetési és korrupciós rendszert épített ki Szlovákiában. Megjegyezte, hogy Kažimír is ennek a pártnak volt a tagja. Nyomatékosította, hogy a bűnüldöző szerveknek a jövőben is szabadkezet kell adni, hogy szabadon kivizsgálhassanak bármilyen ügyet.

A Specializált Büntetőbíróság április 3-án döntött Kažimír bűnösségéről, aminek értelmében 100 ezer eurós büntetést szabott ki rá, az összeg be nem fizetése esetén pedig kétéves szabadságvesztéssel sújthatják. Az ítélet nem jogerős, a felek nyolc napon belül fellebbezést nyújthatnak be.



TASR/para