Heger: „Súlyos a helyzet, tudnunk kell, és tudjuk is kezelni! Aki teheti, oltassa be magát!“

Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök felszólította azokat, akik még nem oltatták be magukat, hogy konzultáljanak az orvosukkal, és ha tehetik, oltassák be magukat a COVID-19 ellen. A szerdai kormányülésen a szabályok szigorítása volt a téma, az ülés után a kormányfő felszólította az embereket, hogy viselkedjenek felelősségteljesen. A felhíváshoz Maria Kolíková igazságügyi miniszter is csatlakozott.