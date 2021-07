Heger szerint mindannyiunkon múlik, milyen lesz a járvány harmadik hulláma

Az ország minden lakosának döntésén múlik, hogy milyen lesz a koronavírus-járvány harmadik hulláma - mondta Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök a besztercebányai nagykapacitású oltóközpontban tett látogatása során.

Fotó: TASR

A miniszterelnök arról beszélt, hogy a járvány következő hulláma az új delta variánssal érkezik, és ki kell építenünk Szlovákiában a betegséggel szembeni immunitást. Hozzátette, erre két lehetőség van. Az egyik a védőoltás, a másik az, hogy a lakosság nagy része átesik a betegségen.

„Közel 2,2 millió embert oltottak már be az országban, és maximum négy olyan haláleset történt, amely összefüggésbe hozható az oltással. A második hullámban 600 ezer ember fertőződött meg, és 14 ezren haltak meg. Olyan úton szeretnénk járni, ahol nem halnak meg az emberek" - mondta Heger, hozzátéve, hogy a szakértők szerint az oltás jobb módja a védekezésnek, mint átesni a betegségen.

A miniszterelnök felszólította a lakosságot, hogy működjenek együtt a járvány harmadik hullámának megelőzésében, és hozzátette, hogy az oltásnak gazdasági hatása is van. „Láttuk, hogy nem működtek a vállalkozások, leállt a turizmus, bezárták az iskolákat. Nem akarjuk, hogy ez ismét megtörténjen, ha jönne a harmadik hullám" - mondta Heger. Emlékeztetett arra, hogy az oltást a körzeti orvosi rendelőkben is be lehet majd adatni, eddig több mint 500 orvos jelentkezett a rendszerbe.

A besztercebányai oltóközpontban tett látogatáson részt vett Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter (OĽaNO-jelölt) is, aki külföldi példákat hozott fel az oltás hatékonyságára. Elmondta, hogy Hollandiában vagy Belgiumban nagyon gyorsan nő a fertőzöttek száma, de a lakosság 60 százalék feletti átoltottsága miatt ez nincs hatással az egészségügyi rendszer leterheltségére.

„Ha a lakosság magas szinten immunizált, akkor nem lesznek túlterhelve a kórházak, és nem lesz olyan helyzet, hogy csak sürgős esetekkel tudunk foglalkozni" - magyarázta Lengvarský.

A Besztercebánya megye által felállított oltóközpontban előzetes regisztráció nélkül kezdtek oltani pénteken. A régió lakosságának 33 százaléka kapta meg legalább az első oltást, itt halad a leglassabban az oltási kampány.

„Mi hoztuk létre elsőként a nagy kapacitású oltóközpontokat, de kettőt már be is zártunk, mert nincs elég érdeklődő" - mondta Ján Lunter megyeelnök. Hozzátette, hogy nyolc oltóközpontot hoztak létre a régióban, ahol eddig mintegy 170 ezer embert oltottak be. A breznói és a rimaszombati bezárása után még hat oltóközpont és hét mobil oltócsoport végzi az oltást a megyében.



TASR