Heger szerint nem szép dolog, hogy Matovič hamisnak és alattomosnak nevezte Čaputovát

Romana Tabak és Katarína Hatráková kizárása az OĽANO parlamenti frakciójából nem büntetés volt, Matovič Čaputová irányába célzott szavai nem helyesek, a kormánykoalíciónak pedig továbbra is van létjogosultsága. Mindezt Eduard Heger kormányfő nyilatkozta a Facebookon közzétett videójában, amelyben az utóbbi napokban felmerülő kérdésekre válaszolt.

Eduard Heger (Fotó: TASR)

"Először is, ne beszéljünk büntetésről, inkább arról, hogy a képviselőasszonyok hűtlenek maradtak azokhoz az értékekhez, amelyeket a parlamenti választásokon az OĽANO képviselt. Kizárásukkal arra világítottunk rá, hogy szakítottak az alapvető értékrendszerünkkel"

- válaszolta a miniszterelnök arra a kérdésre, miért zárták ki a frakcióból a párt két parlamenti képviselőjét - Romana Tabakot és Katarína Hatrákovát, akik a parlamentben nem járultak hozzá ahhoz, hogy az ellenzéki Robert Fico előzetes letartóztatásáról dönthessen az illetékes bíróság.

Ami a Fico sorsáról szóló parlamenti szavazást illeti, amely során a szintén kormánypárti Sme rodina képviselői is tartózkodtak, Heger beismerte, hogy Boris Kollár pártjával több dologban nem ért egyet. Hozzátette azt is, vannak olyan időszakok, amikor egyes koalíciós partnerekre nem lehet támaszkodni, ám az ilyen esetekben akad egy másik partner, akire számítani lehet. A kormányfő éppen emiatt gonodlja úgy, hogy a négypárti koalíciónak továbbra is megvan a létjogosultsága, és Heger mindent megtesz majd azért, hogy a kormány kitöltse 2024-ig tartó mandátumát.

Eduard Heger elítélte Igor Matovič korábbi nyilatkozatát, melyben a pénzügyminiszter hamisnak és alattomosnak nevezte Zuzana Čaputová köztársasági elnököt. A miniszterelnök azt is beismerte, hogy nem nézi jó szemmel Igor Matovič és Richard Sulík folyamatos civakodását sem.

"Az rendben van, ha tárgyilagosan ütköztetik a véleményüket, de nem volna szabad, hogy személyes támadásokra is sor kerüljön"

- szögezte le a közösségi oldalán közzétett videójában Heger.

(TASR/parameter)