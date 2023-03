Heger: a tanárok hosszú éveken keresztül alulértékelten végezték hivatásukat

A tanárok megérdemlik a köszönetet a hivatásukért, amit hosszú éveken keresztül alulértékelten és gyakran nehéz körülmények között végeztek – nyilatkozta kedden Eduard Heger megbízott miniszterelnök a tanítónap alkalmából.

Fotó: TASR

Heger a délelőtti órákban a pozsonyi Mokrohájska Összevont Iskolába látogatott, amely egészségkárosult gyerekeknek segít. A kormányfő rámutatott, hogy épp ezeknek a gyerekeknek van szükségük speciális hozzáállásra és nagyobb empátiára a fejlődéshez. „A tanároknak köszönhetően az iskola egy biztonságos hellyé vált számukra, ahol örömüket lelhetik a tanulásban és beilleszkedhetnek a közösségbe” – nyilatkozta Heger.

„Bízom benne, hogy azoknak a lépéseknek is köszönhetően, amiket a kormányom a gyakorlatban is elkezdett érvényesíteni, megváltozik a tanárok státusza a társadalomban. A tanár ugyanis egy olyan ember, aki gyakran a tudás átadásán túl is segít nekünk” – tette hozzá a kormányfő. Közölte: a tanárok támogatják a fiatal tehetségeket, és élettapasztalataikat is átadják nekik. Heger köszönetet mondott minden tanárnak a munkájáért.



TASR/para