Heger a vétók nagy tisztelője, bár elutasítja a fenyegetőzést

Három komoly belpolitikai témát érintett kedd délutáni rövid állásfoglalásában Eduard Heger miniszterelnök. Mindegyik ügy a pénzről szólt, kérdéseket nem lehetett feltenni.

A kormányfő egy bővített mondatban reagált a szlovák államfő mai döntésére, miszerint Zuzana Čaputová megvétózza az 1,2 milliárd eurós „inflációellenes” csomagot, amit Igor Matovič pénzügyminiszter még a múlt hónap végén a fasiszták segítségével nyomott keresztül a parlamenten. Erre Heger csak annyit jegyzett meg, hogy megvizsgálja a köztársasági elnök indoklásával, majd annak tudatában dönti el a hogyan továbbot.

A miniszterelnök nem kerülhette meg az adóemelés kontra pénzosztás témáját sem. Most legújabban Matovič a pedagógusok fizetésemelése miatt szorgalmaz adóemelést, ami az SaS szemében vörös posztó. Heger bár elutasítja, hogy Richard Sulíkék vétóval fenyegetőznek abban az esetben, ha valaki piszkálni meri az adókat, hiszen a miniszterelnök szerint teljesen legitim dolog megadóztatni a szerencsejátékot, az alkoholt vagy esetleg a kőolajat is. Ettől még a koalíció megtartása érdekében azt fogja szorgalmazni, hogy a kabinet tartsa tiszteletben a koalíciós társuk vétóját.

És végül a kormányfő beszélt az európai uniós csúcstalálkozón elért eredményről, a "most akkor meddig is kapunk orosz olajat" topikról, amivel kapcsolatban többen bírálták a kormány néhány képviselőjét. Heger úgy véli, hogy Szlovákia szempontjából jobb egyezség született, mint ami az eredeti tervezetben szerepelt. Mert most az van, hogy három év helyett időben nem korlátozott a Barátság kőolajvezetéken érkező nyersanyag szállítása Szlovákiába, csak az abból készített termékek, üzemanyagok reexportja. És az, hogy tőlünk - Csehország kivételével - máshova nem lehet kivinni az orosz olajból készült termékeket, az azzal magyarázható, hogy a többi EU-s ország döntéséről van szó, akik nem lérnek belőle. Egyedül a nyugati szomszédunkhoz szállíthatunk ilyen produktumokat, azt is 2023 végéig.

(sp)