Hegyi-Karabah - Folytatódó harcokról számoltak be Jerevánban és Bakuban

Folytatódó harcokról adott hírt csütörtök reggel az örmény és az azerbajdzsáni védelmi minisztérium is Hegyi-Karabahban, tájékoztatásukból azt lehet leszűrni, hogy a nemzetközi közösség békefelhívásai ellenére sem csitul a fegyveres konfliktus a vitatott hovatartozású kaukázusi enklávéban, és a területen kívüli településeket is támadások érik.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Az azeri tárca tájékoztatása szerint az örmény hadsereg a reggeli órákban elkezdte lőni a Hegyi-Karabah környéki azeri falvakat a Geranboji, Terteri és Agdamszki járásban, és a támadásoknak vannak halálos áldozatai és sebesültjei. Lövik a Berdinszki és Agdzsbedinszi járásban lévő falvakat, amelyek távol vannak az 1988-94-es karabahi háborút lezáró tűzszüneti vonaltól, amely Jereván álláspontja szerint gyakorlatilag "államhatár" Azerbajdzsán és a tőle különvált Hegyi-Karabah Köztársaság között. "A hadsereg megfelelő válaszlépéseket tesz" - írta a bakui védelmi minisztérium.

Az örmény tárca közleménye szerint az azerbajdzsáni erők csütörtök reggel kísérletet tettek arra, hogy támadást intézzenek a karabahi erők ellen a terület déli részén, az azeri Dzsabrailnál, de mintegy húsz katonájuk megfutamodott, és három hadieszközüket elvesztették.

A vitatott hovatartozású, örmények lakta, de hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozó Hegyi-Karabahban és környékén szeptember 27-én robbantak ki újra a harcok, és a helyzet azóta nem csillapodott. Azerbajdzsánban és Örményországban is rendkívüli állapotot vezettek be, mozgósítást rendeltek el. Folyamatosan érkeznek hírek halottakról és sebesültekről, de a két fél hadijelentései sokszor merőben ellentmondanak egymásnak, mindegyikük saját sikereit domborítja ki, agresszornak állítva be a másikat. A nagyhatalmak - Oroszország, az Egyesült Államok, Franciaország és az Európai Unió - egyelőre hasztalan próbálkoznak a harcok beszüntetésére rávenni a szembenállókat.

