Helikopterezéssel udvarol az SNS a sajátjainak, amíg a tökeit meg nem markolja valaki

Június 19-én jönnének az amerikai gépek Pőstyénbe egy többek között Magyarországon is zajló hadgyakorlatról. Ahogy kell, az amerikai hatóságok meg is szólították a szlovák felet, engedje meg, hogy átrepüljenek az ország felett, illetve Pőstyénben újratöltsék üzemanyaggal a tartályaikat. Ez utóbbi kérésnek a szlovák fél nem tett eleget, mivel az SNS embere által irányított védelmi minisztérium fityiszt mutatott az amerikaiaknak. Ezt az információt a DenníkN-nek megerősítette a külügyi tárca, ugyanakkor a védelmi minisztérium szóvivője azt mondja, még nem is döntöttek a kérdésben. A szlovák lap megszólította az amerikai diplomáciát is, ahonnan megerősítették a híresztelést.

Ez az egész ügy az SNS pártérdekeit szolgálhatja, hiszen Andrej Danko már hosszú hónapok óta azon lovagol, hogy mennyire elutasítja az itthoni reptéri fejlesztéseket támogató amerikai pénzeket.

Egy a helyzetre rálátó diplomata úgy nyilatkozott, hogy ez

a kipattant botrány egy belpolitikai használatra szánt szándékos provokáció lehet, ami azért kínos, mert Szlovákia 2004-es NATO-tagsága óta még csak hasonló ellenállásra sem került sor egy szövetséges állam irányában.

Ez már a SNS-es kekeckedés a Híd ingerküszöbét is átlépte, a párt kiadott egy rövid reakciót is a kérdéssel kapcsolatban, melyben jelzi, hogy nem feltétlenül ért egyet a koalíciós partnere viselkedésével.

Eszerint a Híd világos magyarázatot vár a védelmi minisztériumtól arra a kérdésre, hogy miért nem tette lehetővé szövetségeseinknek a leszállást Szlovákia területén. "A következő koalíciós tárgyaláson megnyitjuk Szlovákia külpolitikai irányultságának témáját és tárgyalni fogunk az ország nemzetközi kötelezettségeinek betartásáról is."

Hogy ez a bizonyos koalíciós tanács pontosan mikor ülésezik majd, azt még egyelőre nem tudni. Az a bevált szokás, hogy a parlamenti ülésszak előtt szoktak egyeztetni a koalíciós pártok, a törvényhozás pedig jövő hét keddjén kezdi meg a munkáját.

Ahogy arról már írtunk, a Smert és az SNS-t korábban már több ízben kritizáló hidas Cséfalvay Katalin nem zárja ki, hogy a megbízatási időszakot független képviselőként fejezi be, modván: "Arra vagyok kíváncsi, miként viselkedik majd a koalíció és az abban helyet foglaló Híd". A törvényhozás külügyi bizottságának elnöke biztosan nem venné jó néven, ha a jelenlegi pártja elbagatellizálná ezt a korántsem piszlicsáré ügyet.

(sp)