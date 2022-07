Hernádi Zsolt: A 480 forintos ársapka a benzinkutakon komoly probléma, mert a következménye a hiány

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója volt a Heti Napló vendége, miután a washingtoni választott bíróság kimondta, hogy sem a Mol, sem a Mol vezetése részéről nem történt vesztegetés INA-ügyben, ezért az INA-szerződések érvényesek, a megsértésükért pedig Horvátországnak fizetnie kell.

Hernádi úgy véli: jogállamisági próba, hogy most mit lép a horvát állam, hiszen ellentétes egymással a horvát legfelsőbb bíróság és a washingtoni választott bíróság ítélete. A horvát legfelsőbb bíróság elmarasztaló ítélete alapján pedig az európai elfogatóparancs is életben van vele szemben. Az elnök-vezérigazgató szerint a washingtoni ítéletet a horvát jogrendbe be kéne illeszteni, de illúziói nincsenek ezzel kapcsolatban – tette hozzá.

Az árszabályozás komoly probléma, mert a következménye előbb-utóbb a hiány

Ami a magyarországi üzemanyag-helyzetet illeti, Hernádi Zsolt úgy látja: már maga az árszabályozás is komoly problémát vet fel, mert ennek a következménye előbb-utóbb a hiány. A Mol-kutakon a korlátozást azért kellett bevezetni, mert fontosabb, hogy legyen üzemanyag, mint hogy mennyi – tette hozzá. Hernádi szerint rendkívül veszélyes ez az időszak, mivel a magyarországi üzemanyagfogyasztás az ársapka következtében növekszik, az üzemanyagimport gyakorlatilag leállt. Emlékeztetett rá, Magyarországon jelenleg relatív üzemanyaghiány van, ami azt jelenti, hogy az országnak most spájzolnia kellene, mert augusztusban Százhalombatta kapacitásának 65 százaléka leáll, de a tartalékolás a fenti okok miatt nem megy a megfelelő ütemben, így csak a szükséges mennyiség 1/3-a áll rendelkezésre, ami miatt mindenképpen kérniük kell az állami stratégiai készlet egy részének felszabadítását, de ezt vissza kellene tölteni a leállás után.

Arra a kérdésre, hogy meddig tartható a 480 forintos ársapka, Hernádi Zsolt azt mondta, messze túl vannak ezen a ponton, itt már „picit elkezdtünk hazardírozni”, hiszen Magyarországon fogyasztásnövekedés van, és a 480 forintos ár az importot megszünteti Magyarországon. Ez egy olyan probléma, amit még egyszer végig kell gondolni.

Piaci szempontból előbb-utóbb meg kell szüntetni az ársapkát – szögezte az elnök-vezérigazgató. Kérdésre válaszolva nem akar belemenni abba a „fantáziálásba”, hogy jegyrendszerrel vagy más megoldással korlátoznák-e a fogyasztást, de azt újra aláhúzta, hogy a 480 forintos ársapka mellett nem jön be az import Magyarországra, azt adják el, amit itthon megtermelnek. Ez pedig – tette hozzá – felvet egy olyan kérdést, hogy meddig lehet ezt csinálni.

Az európai piac 10 százalékát az oroszok látják el dízelolajjal – emlékeztetett Hernádi Zsolt, hozzátéve: az olajembargó határidejének közeledtével az oroszok elkezdték az exportjukat átirányítani más térségekbe. Példaként említette, hogy India 7szeresére növelte az orosz olajimportot, és Kína is veszi az orosz olajat. A Mol tartósan magas üzemanyagárra készül – mondta Hernádi Zsolt.

