Hét csecsemőt ölt meg egy nővér egy angliai kórházban (VIDEÓ)

A most 33 éves nő az északnyugat-angliai Chester város egyik kórházában dolgozott. A vád szerint 2015-ben és 2016-ban különböző módszerekkel szándékosan ártott az osztályon született vagy ápolt csecsemőknek: levegőt fecskendezett a véráramukba, szondán keresztül levegőt vagy tejet juttatott a gyomrukba, egyes esetekben infúziókba kevert inzulint, és lélegeztető csöveket bolygatott meg. Ámokfutása alatt hét csecsemőt megölt, hat további esetről pedig a bíróság kimondta, hogy gyilkossági kísérlet történt.

#BREAKING: Nurse Found Guilty Of Murdering 7 Babies



Lucy Letby, 33, was a nurse from Chester, a city near Liverpool in England, who went on killing spree which lead to the death of 7 babies.



Letby deliberately injected babies with air, force fed others milk and poisoned… pic.twitter.com/QCQjVCuhsX