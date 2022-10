Hét hónapja a legalacsonyabb lett az amerikai infláció szeptemberben

A várt 8,1 százaléknál ugyan magasabb, 8,2 százalék volt a szeptemberi infláció az Egyesült Államokban, de ezzel együtt is ez volt hét hónapja a legalacsonyabb drágulási ütem a washingtoni munkaügyi minisztérium statisztikai hivatala, az U.S. Bureau of Labor Statistics csütörtöki jelentése alapján.