Hét új fertőzöttet találtak, az elhunytak száma nem nőtt

A kórházakban harmadik napja nem változik a páciensek száma, a hazai gyógyintézményekben 80 beteget ápolnak.

Az elmúlt nap folyamán 1432 tesztet végeztek el, aminek segítségével hét új fertőzöttet találtak. A koronavírus áldozatainak száma ez elmúlt napban nem nőtt.

4 ezernél is több antigéntesztet is bevetettek a szakemberek, ebből 11 esetben bizonyosodott be, hogy a páciens fertőzött. Az utolsó hét eredményei alapján elmondható, hogy a koronavírus delta variánsa az összes fertőzéshez képest 40 százalékban van jelen az országban.

A betegség pulmonális formája Szlovákiában eddig 12 534 személy halálát okozta. 2457 olyan személy is meghalt, aki COVID-19 betegségben is szenvedett. Eddig összesen 3 105 170 PCR-tesztet végeztek el, pozitív eredményt 392 355 tesztalany produkált. A 37 432 470 elvégzett antigénteszt közül 387 452 zárult pozitív eredménnyel.

Vasárnap 614 személyt oltottak be az első adag oltóanyaggal. Eddig 2 235 572 lakos kapta meg az első dózist. A második adagot Szlovákiában eddig 1 922 723 személynek adták be, vasárnap 1738 főnek.

