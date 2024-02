A hét végéig tájékoztat az államfő a Btk. módosításával kapcsolatos lépéseiről

Zuzana Čaputová köztársasági elnök a hét végéig tájékoztat a Büntető törvénykönyv módosításával kapcsolatos további lépéseiről – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Martin Strižinec, az államfő szóvivője.

TASR-felvétel

„Hat nappal a megszavazása után ma kézbesítették az elnöki hivatalba a Büntető törvénykönyv módosítását" - tette hozzá a szóvivő.

Az államfő a törvénymódosítás parlamenti jóváhagyása után bejelentette, minden lehetőséget fontolóra vesz, hogy elérje, ne lépjen hatályba a módosítás. Úgy fogalmazott, a törvénymódosítás megszavazása rossz hír Szlovákia és az ország minden lakosa számára.

A Btk. módosítását az igazságügyi minisztérium terjesztette be, a parlament a múlt héten megszavazta. A jogszabály a Különleges Ügyészi Hivatal megszüntetéséről rendelkezik, emellett számos változást vezet be a büntetési tételek, a vagyon elleni bűncselekmények szankcionálása és az elévülési idők terén is. A parlament gyorsított eljárásban tárgyalt a módosításról.

TASR