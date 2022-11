Hetekbe is telhet, mire megnyitják a Cséfát Egyházgellével összekötő gyalogos és kerékpáros felüljárót

Még november elején lezárták a Cséfát Egyházgellével összekötő gyalogos és kerékpáros felüljárót, egyelőre azonban úgy tűnik, még akár hetekbe is telhet, mire használatba helyezik.

Fotók: Facebook - Gelle Község (További képekért kattints a fotóra!)

Mint ismert, az R7-est építő D4R7 Construction múlt héten pénteken lezárta az Egyházgellét a településhez tartozó Cséfával összekötő gyalogos és kerékpáros felüljárót. A község szerint a cég azért folyamodott ehhez a lépéshez, mert az önkormányzat konkrét hiányosságok miatt nem volt hajlandó fenntartásba venni az útszakaszt. A cég azonban nem biztosított a gyalogosok számára alternatív megoldást, így kénytelenek meglehetősen veszélyes körülmények közt közlekedni, egy forgalmas útszakaszon és az ott lévő körforgalmon kénytelenek átjutni, ha Gellében van intéznivalójuk.

„Községünk nem hajlandó gondozásába és fenntartásába venni egy olyan létesítményt, amely az R7-gyorsforgalmi út tartozéka, s melynek fenntartására a község sem anyagi, sem műszaki fedezettel nem rendelkezik. Nem hajlandó gondozásába venni a körforgalom megvilágítását, mely megyei (állami) úton helyezkedik el. Nem hajlandó átvenni olyan járdát, melynek alapzata nincs ellátva gyomnövények áthatolását meggátoló rétegekkel, s melyről a kivitelezőnek többnapos munkával már többször is el kellett távolíttatni az ott kinövő gyomnövényzetet” – olvasható Egyházgelle község állásfoglalása a kialakult helyzettel kapcsolatban a közösségi oldalon.

Egyházgelle polgármestere, Iván Lajos érdeklődésünkre közölte, ahelyett, hogy a D4R7 hajlandó lett volna tárgyalóasztalhoz ülni velük, és közös megoldást keresni a problémára, telefonon értesítették, hogy – a minisztérium állítólagos beleegyezésével – lezárják a felüljárót. A polgármester kifejtette, az önkormányzat sem megfelelő technikai felszereléssel, a mostani nehéz helyzetben pedig kellő anyagi fedezettel sem rendelkezik, hogy karban tudják tartani a 8-9 méter magas töltést. Iván Lajos kifejtette, tisztában vannak vele, hogy át fog kelleni venniünk a szakaszt, mert pereskedni nem akarnak, de próbálnak megoldást találni a meglévő problémákra.

A kialakult helyzet kapcsán érdeklődtünk az R7-est építő D4R7 Construction vállalatnál, valamint a közlekedésügyi minisztériumnál is, miben látják a megoldást, illetve mi lenne számukra az elfogadható alternatíva.

„A hatályos jogszabályok értelmében semmilyen objektumot – jelen esetben gyalogutat – nem lehet használatba helyezni anélkül, hogy a használatbavételének engedélyezése (kolaudáció) megtörtént volna. A gyalogosok és kerékpárosok számára létesített úttal kapcsolatos szóbeli tárgyalásra az elkövetkező hetekben kerülhet sor”

– áll a közlekedésügyi minisztérium állásfoglalásában, amelyet érdeklődésünket követően küldtek el hétfőn este.

A tárca a reakcióban hozzáteszi, a használatbavételi engedély kiállításának egyik feltétele, hogy a tulajdonos, jelen esetben az önkormányzat, vállalja ezeknek az objektumoknak a karbantartását.

„Amint a használatbavételi engedély jogerőssé válik, a D4R7 rendelkezésre bocsátja az objektumokat” – zárta a minisztérium.

Hiába érdeklődtünk afelől, hogy miért nem biztosítottak alternatív megoldást az érintett lakosoknak a biztonságos közlekedésre, illetve ismertettük az önkormányzat aggályait a szóban forgó objektumokkal kapcsolatban, ezekre érdemi reakciót nem kaptunk.

Kedden délelőtt az R7-est építő D4R7 Construction vállalattól is érkezett reakció, de még a minisztériumnál is szűkszavúbbak voltak. Hasonló kérdéseket tettünk fel a cégnek is, említve a konkrét hiányosságokat és a közlekedők biztonságát, ennek ellenére ugyanazt a pársoros állásfoglalást kaptuk, amelyet korábban a közlekedésügyi minisztérium megfogalmazott.

„Az előírásoknak és szabványoknak megfelelően semmilyen objektumot nem üzemeltethetnek, illetve nem használhat a lakosság használatbavételi engedély nélkül. Az említett gyalogos és kerékpáros út, valamint egyéb objektumok esetleges helyi vizsgálatával összefüggő szóbeli tárgyalást a következő hetekre tervezzük. A használatbavételi engedély kiadásának feltétele, hogy a tulajdonos vállalja a szóban forgó objektumok karbantartását. Amint jogerőssé válik a használatbavételi engedély, az objektumokat hozzáférhetővé tesszük” – szögezte le a cég.



(fl)