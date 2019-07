Hétezer fontot adott valaki egy Chewbacca-maszkért

A Chewbacca-maszkot július elején Lewis Capaldi skót énekes öltötte magára a glasgow-i TRNSMT fesztiválon, miután Noel Gallagher, az Oasis egykori zenésze azt mondta róla, hogy úgy néz ki, mint a Star Wars népszerű karaktere.

A fesztivál után a koncert egyik munkatársa tette fel az aláírt maszkot az Ebay online aukciós oldalra, hogy a Frightened Rabbit együttes jótékonysági szervezetének adományt gyűjtsön a bevételből.

The bold @LewisCapaldi has signed the Chewbacca mask he wore for @TRNSMTfest and it is being auctioned off with proceeds going to @tinychanges. Who agrees @NoelGallagher should chip in with a bid? Get sharing folks! https://t.co/Wn6OqaZoqz