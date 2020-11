Hétfő óta több mint 700 embert teszteltek le a komáromi kórházban

Nagy az érdeklődés a COVID-19 betegségre való tesztelés iránt a komáromi kórházban. A mobil mintavételi helyet hétfőn (november 16.) nyitották meg, azóta több száz ember vetette alá magát a szűrővizsgálatnak.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Miroslav Jaška kórházigazgató tájékoztatása szerint az első három napban antigén teszttel 449, PCR teszttel pedig 292 érdeklődőt teszteltek le. A kórházban jelenleg 27 COVID-19-pozitív pácienst kezelnek. Jaška az ún. COVID-osztály túltelítettségéről számolt be. Hozzátette: 48 egészségügyi dolgozó is pozitív, emiatt nem is tudnak dolgozni, de a kórház egyelőre még működőképes.

A komáromi kórház mintavételi helye a P pavilon hátsó bejáratánál található. Az antigén tesztelés ingyenes, naponta 8 és 16 óra között végzik, leszámítva egy rövid ebédszünetet. A tesztelésre nem kell időpontot kérni, az eredmény 15 percen belül ismert.



(TASR)