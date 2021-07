Hétfőig még egy oltással is szabadon, karantén nélkül át lehet jönni a határon

Eduard Heger (OĽANO) kormányfő tiszteletben tartja az alkotmánybíróság döntését, mely szerint felfüggesztették a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) rendeletének egy részét, amely a határokon való átlépést szabályozza.

Az észrevételekkel foglalkozni fognak, de csak azután, hogy az alkotmánybíróság döntése hivatalosan is megjelenik a törvénytárban.

„Az Alkotmánybíróság döntését egyelőre nem kaptuk meg írásban. A kormányfő ezt mindenképp tiszteletben fogja tartani, és az észrevételeket be fogjuk építeni a rendeletbe. Addig is a jelenlegi állapot marad érvényben a határokon. Az észrevételek feldolgozására van egy törvény által megadott időkeret, amelyet be fogunk tartani”