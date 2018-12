Hétfőn emelnek vádat a Nissan volt vezére ellen

Hétfőn emel vádat az ügyészség pénzügyi vétségek elkövetése miatt a Nissan Motor Co Ltd volt elnöke, Carlos Ghosn ellen a Nikkei gazdasági napilap pénteken megjelent értesülése szerint.

Az ügyészség a Nikkei lap beszámolója szerint egyúttal vádat emel pénzügyi szabálytalanságok miatt Greg Kelly megbízott igazgató, valamint a Nissan vállalat ellen is.

Carlos Ghosn és Greg Kelly letartóztatását novemberben jelentették be a hatóságok. Az előzetes letartóztatás hétfőn veszíti hatályát, az ügyészségnek ezért vagy vádat kell emelnie a fogvatartottak ellen, vagy szabadlábra kell helyeznie őket, vagy ismét el is rendelheti a letartóztatásukat, de csak új vádakkal. A lap értesülése szerint valószínűleg erre az utóbbira is sor fog kerülni hétfőn, a két cégvezért új vádtételekkel le is tartóztatják.

A vádiratban szereplő, az értékpapír-piaci felügyeletnek benyújtott valótlan jelentésért a Nikkei lap szerint nem csak a vádlottak maguk tehetők felelőssé, de a vállalat is. Az ügyészség ezért vádat fog emelni a Nissan ellen is a cselekmény megakadályozásának elmulasztása miatt.

Az illetékes tokiói körzeti ügyészség és a Nissan nem kommentálta a lap értesülését.

Carlos Ghosn és Greg Kelly védőik útján még nem nyilatkoztak az ügyben, japán médiajelentések szerint azonban tagadják a vétkességet az ellenük felhozott vádakban.

(MTI)