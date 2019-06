Hétfőn vigyázat galántai járásbeli utakon, drága fotók készülnek!

A szóvivő hozzátette: a rendőrök nem csak a gépkocsik sofőrjeit, hanem a motorkerékpárosokat, bicikliseket, gyalogosokat is ellenőrizni fogják. Az ellenőrzés elsősorban a gyorshajtásra, az alkoholfogyasztásra és a volán mögötti telefonálásra lesz kiélezve.

A rendőrség azt javasolja a sofőröknek, hogy tartsák be az előírásokat, kellőképpen összpontosítsanak és óvatosan vezessenek, különös tekintettel a kerékpárosokra és a gyalogosokra. „Ezúton őket is emlékeztetjük, hogy ők is a közúti forgalom résztvevői, ezért ők is kötelesek betartani a közlekedési előírásokat. Számolni kell azzal is, hogy az utakon több motoros közlekedik” – figyelmeztetett Kredatusová.

(TASR)