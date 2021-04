Hétfőtől 5 járásban kinyit minden alap- és középiskola

Április 26-tól, hétfőtől minden alap- és középiskolás diák visszatérhet az iskolába a Nyitrai, az Érsekújvári, a Szobránci (Sobrance), a Nagytapolcsányi (Topoľčany) és az Aranyosmaróti járásban.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Az oktatási minisztérium azonban arra figyelmeztet, hogy továbbra is óvatosnak kell lenni, a tárca arra kéri a tanulókat és a szülőket, hogy tartsák be az óvintézkedéseket - mondta Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter.

„Az aktuális adatok nagyon jók, ezért arra kérünk minden iskolát, pedagógust, iskolai alkalmazottat, szülőt és gyereket, hogy a lehető legfelelősségteljesebben viselkedjenek, és tartsák be a járványügyi intézkedéseket. Minél felelősségteljesebben viselkedünk, annál hamarabb térhet vissza az iskolába minden gyerek"

- mutatott rá Gröhling.

A járványügyi szakemberek adatai szerint április 26-tól egyetlen fekete járás sem lesz az országban, 22 járás bordó, 52 piros, öt pedig – a Szobránci (Sobrance), a Nyitrai , az Aranyosmaróti, az Érsekújvári és a Nagytapolcsányi (Topoľčany) - rózsaszín besorolásba kerül.

A bordó színnel jelölt járásokban, ahogy eddig is, nyitva vannak az óvodák, az alapiskolák alsó tagozata, az alapiskolák 8. és 9. osztályai, a speciális iskolák, az egészségügyi szakközépiskolák, a középiskolák végzős évfolyamai, a pedagógiai tanácsadó központok és egyéni foglalkozás folyhat a művészeti alapiskolákban.

A piros színnel jelölt járásokban nyitva lesznek az óvodák, az alapiskolák alsó és teljes felső tagozata, a nyolcéves gimnáziumok első négy osztálya, a speciális iskolák, az egészségügyi szakközépiskolák, a középiskolák végzős évfolyamai, a pedagógiai tanácsadó központok, és lehet egyéni foglalkozásokat tartani a művészeti alapiskolákban. A rózsaszínű járásokban már az alap- és középiskolák minden évfolyamában jelenléti oktatás folyhat, és lehet csoportos foglalkozásokat tartani a művészeti alapiskolákban és a nyelviskolákban.

Az iskolákban továbbra is a jelenlegi járványügyi intézkedések érvényesek. Ez azt jelenti, hogy az alap- és középiskolások kötelesek szájmaszkot hordani, a járás járványügyi besorolásától függetlenül hetente egyszer teszteltetnie kell magát legalább az egyik szülőnek, és tesztelni kell a felső tagozatosokat és a középiskolásokat is - közölte az oktatási minisztérium. Továbbra is érvényes, hogy ha fertőzöttet találnak az iskolában, a regionális közegészségügyi hivatal az iskola igazgatójával vagy fenntartójával egyeztetve bezárhatja az érintett osztályt vagy az iskolát.



Az oktatási tárca azt ajánlja, hogy az iskolák a nyitás utáni első héten hagyjanak időt a gyerekeknek a beilleszkedésre.

„Az első héten ne feleltessenek és ne írassanak dolgozatot a pedagógusok, hogy a gyerekeknek legyen idejük fokozatosan hozzászokni ahhoz, hogy újra iskolába járnak, visszazökkenni az iskolai rutinba, és ne az érdemjegyek megszerzése legyen most a cél"

- hangsúlyozta az oktatási tárca vezetője.

Az oktatási minisztérium honlapján tette közzé az iskolákra vonatkozó részletes szabályozást és ajánlásokat, beleértve az iskoláknak szóló aktuális COVID-szemafort is.

TASR