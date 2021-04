Hétfőtől kipirul az egész ország, és a teraszokon este kilencig szomorkodhatunk azon, hogy az R7-es út Albár után leszűkül

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: Paraméter

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Nem is volt olyan rég, amikor az életünket szabályozó Covid-automata szerinti feketeségből Szlovákia nagy nehezen bordóra váltott. Ebben a borvörös létben azonban nem sokat pácolódtunk, mert pár nap múlva, azaz hétfőtől kipirosodik az ország. Igaz, ez az egyre javuló járványügyi helyzet miatti új besorolás valójában nem hoz sok újdonságot, mivel a leglényegesebb, ehhez köthető enyhítések, - mint a vendéglők teraszainak, illetve a konditermek kinyitása - már most is érvényesek.

Este kilencig nem kell magyarázkodnunk

Csütörtöktől a jobb besorolású, tehát a rózsaszín és a piros járásokban nyerünk egy órát, ugyanis a kijárási korlátozás este nyolcról 21 órára tolódott ki. Ez azt jelenti, hogy kilenc után csak munkavégzés vagy orvosi ellátás céljából hagyhatjuk el otthonunkat. A kormány a héten újabb 30 napra hosszabbította meg a veszélyhelyzetet, ami szintén a mai naptól folytatódik. Ezt a kormányrendeletet 20 napon belül jóvá kell hagynia a parlamentnek is és a négypárti kormánykoalíció két pártja már jelezte, hogy ez nem lesz sima ügy. A Za ľudí szerint ha a járványhelyzet nem lesz a mostaninál rosszabb, akkor a párt képviselői véget vetnének a veszélyhelyzetnek. Ugyanezt közölte a Boris Kollár vezette Sme rodina is, ami nagyjából azt jelenti, hogy három héten belül befellegzik ennek a rendkívüli állapotnak, és vele együtt a kijárási korlátozásnak is.

Jönnek a vakcinák

Addigra új lendületet kaphat az oltási kampány is. Az egészségügyi minisztérium szerdán közölte, milyen vakcinaszállítmányokra számíthatunk a következő hónapban. Eszerint május végéig további másfél millió oltóanyag érkezik Szlovákiába, és ebbe nem számították bele az oroszok Szputnyikját. Ennek megvan a maga oka, hiszen ezt a hányatott sorsú szert javában tesztelik Magyarországon, hogy kóser-e. Eduard Heger kormányfő úgy látja, ha a magyar laboratórium kimondja a szlovákok által küldött Szputnyik vakcinákról, hogy biztonságosak, abban az esetben idehaza is elkezdünk oltani vele. Ha viszont az oroszok még tesztelni akarják a vakcinákat, amelyeket tegnap visszaszállítottak hozzájuk Szlovákiából, akkor arról az orosz félnek és az egészségügyi minisztériumnak kell megegyeznie. Szóval egyhamar nem lát Szlovákiában injekcióstűt ez a szérum, amelyiket egy olyan szerződéssel vett át két hónapja Igor Matovič akkori kormányfő, amelyikben az áll, hogy az eladó - azaz az orosz fél - nem felelős a termék hatékonyságáért...

Százezreknek lett elege Matovičékból

Közben az ellenzék sem ül ölbe tett kézzel, mostanra számolták meg, az új parlamenti választások ötletét Peter Pellegrini és Robert Fico mennyi híve támogatja. A Hlas és a Smer február elején indított egy aláírásgyűjtést, hogy majd egy népszavazás keretében lerövidítsék a jelenlegi kormányzási ciklust. Igencsak örülhetett a két párt, amikor kiderült, 600 ezer támogatás gyűlt össze röpke három hónap alatt, amit hétfőn készülnek átadni az államfőnek. Főleg Fico lehetett boldog, mert ő aztán tényleg motivált abban, hogy bedőljön az a kormány, amelyik szabad kezet adott a bűnüldöző szerveknek. Így az elmúlt esztendőben a rendőrség az ügyészséggel karöltve sorban dugta rács mögé a Smerhez kötődő zsarukat, oligarchákat, ügyészeket és bírókat, ami nincs annyira ínyére sem Ficónak, sem pedig emberarcúbb exkollégájának, Pellegrininek.

A kormány diszkriminálja a régióinkat

Az egységesülő magyar párt is morog a jelenlegi vezetésre, de csak a maga módján. A Szövetség szerint ugyanis a kormány diszkriminálja a régióinkat, hiszen a gyorsforgalmi utakat a déli régióban továbbra sem erőlteti a kabinet és csupán északon várható komolyabb útépítés. Emiatt nem is csoda, hogy a lakosság közel 70 százaléka elégedetlen a végrehajtó hatalom regionális politikájával. Itt van például a Csallóközt átszelő R7-es déli gyorsforgalmi út, amiről már csak úgy beszélnek, mint ami mindössze Albárig lesz négysávos, és onnét Érsekújvár érintésével egészen Losoncig kétsávosra soványodik. Félő, ha most nem kezdődik el a déli régió úthálózatának a fejlesztése, akkor az teljesen elmaradhat, mivel 2028 után az Európai Unió jelentősen csökkenteni fogja a régiófejlesztési támogatásait. Persze, ez nem ok arra, hogy majd támogassuk a Fico-féle előrehozott választásokat, mert ha csak rajtuk múlna, elképzelhető, hogy már Egyházgellénél lazán kiraknák a zsákutca táblát.

Sidó Árpád