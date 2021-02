Hétfőtől naponta 120 pedagógust oltanak be Dunaszerdahelyen

A hétvégén még nem, mint azt korábban írtuk, de hétfőtől megkezdik a pedagógusok koronavírus elleni oltását Dunaszerdahelyen is. Ugyanakkor nem a Vidékfejlesztési Szakközépiskolában, hanem a kórházban.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Bő egy héttel ezelőtt felszökött az oltási láz Nagyszombat megyében, azon belül a Dunaszerdahelyi járásban is, amikor a megyei önkormányzat az egészségügyi miniszter pedagógusok oltására vonatkozó kijelentését követően segítségét ajánlotta a hétvégi tömeges oltás megszervezésében. Lényegében másfél nap alatt sikerült megszervezni, hogy a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában olthatnának be egy hétvége alatt akár 1000-2000 pedagógust. Másnapra a láz lement, maradt a levertség, mivel az egészet lefújták, hétvégi oltópontként pedig maradt egyelőre Nagyszombat.

A múlt héten az iskolaigazgatókat arra kérték, mérjék fel pedagógusaik között, mekkora az érdeklődés, lényegében mindenhol megszületett egy lista azokról, akik beoltatnák magukat. Berényi József megyei alelnök szerint a kerületben tevékenykedő mintegy 9 ezer pedagógusból ez akkor mintegy 7 ezret jelentett, tehát a pedagógusok több mint háromnegyede jelentkezett.

Miután a dunaszerdahelyi oltópontot akkor lefújták, több pedagógus elment beoltatni magát Nagyszombatba, vagy Pozsonyba – tudtuk meg Masszi Jánostól, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatójától, a pedagógusszövetség járási elnökétől. A Vámbéry mintegy 70 pedagógusából 10-12-en estek át ilyen módon az első oltáson.

„A kollégák körében nagy az érdeklődés, több mint 70%-uk szeretné beoltatni magát. Ugyanakkor sajnos mindig az utolsó pillanatban változnak a dolgok, mint most a dunaszerdahelyi oltópontot illetően is. Ma (péntek – a szerk. megj.) beszéltem illetékesekkel Nagyszombatból, és azt mondták, náluk lesz az oltás, de közben már jelentkezni lehet Dunaszerdahelyre is. Gyakran tehát még azok sem tudnak egy-egy újabb döntésről, akik ebben részt vesznek” – fogalmazott.

Ugyan a hétvégén még nem, de hétfőtől valóban megkezdik a pedagógusok oltását Dunaszerdahelyen is, mégpedig a kórházban, amire kivételesen nem a hagyományos rendszerben, de az oktatásügyi tárca rendszerén keresztül lehet jelentkezni – erősítette meg értesülésünket Bock Sylvia, a kórház igazgatónője pénteken. A rendszerben ugyanakkor nemcsak az alsó tagozatos pedagógusoknak van lehetőség bejelentkezni, akik vélhetően elsőként térhetnek vissza majd az iskolákba, de az idősebb diákokat oktatóknak is, egyelőre beugróként, ha valaki kiesik.

„Eddig két rendelővel működött a dunaszerdahelyi oltópont, hétfőtől azonban nyitunk egy harmadikat, ahol hétköznaponként 8-tól 15 óráig zajlik majd a pedagógusok oltása. 120 személy a napi kapacitás” – árulta el. Emlékeztetett, hétfőre már elfogyott minden hely, a többi hétköznapra még 20-30, péntekre kb. 50 hely áll még rendelkezésre, de véleménye szerint ezek is megtelnek még.

Az igazgatónő leszögezte, már megérkeztek az AstraZeneca-vakcinák. Ezekkel hetente tehát legfeljebb 600 pedagógust olthatnak be azok közül, akik még nem töltötték be az 55. életévüket.

Azok közül, akik a Vámbéryből egyelőre nem jelentkeztek az oltásra, akadnak, akik idősebbek, de olyanok is, akik karanténban vannak, vagy a közelmúltban estek át a Covid-19 megbetegedésen. Masszi János szerint viszont ez mindenki személyes döntése és felelőssége, és nem kutatják azok érveit, akik egyelőre nem jelentkeztek.

„Az oltás egy védőpajzsot biztosít a kollégáknak, de nem a munkába álláshoz kell, nem kötelező. Ha megnyitnak az iskolák, oda úgyis szükség lesz negatív koronavírustesztre és két nyilatkozatra is – jelen állás szerint. A nagy többség szeretne részt venni, de sok a megválaszolatlan kérdés, és ugye nincs választási lehetőség a vakcinák közül. Az AstraZeneca van, és kész” – figyelmeztetett.

Döcögősen indult a pedagógusok regisztrálása is, ugyanis némelyek születési számát a rendszer először nem akarta elfogadni, ez végül megoldódott. Masszi ugyanakkor feleslegesnek tartja, hogy az iskolának még egy igazolást kell kiállítania, amivel a pedagógus megjelenhet az oltáson. „Az oktatásügyi minisztérium hivatalos rendszerében, mely alapján az iskolák működnek, úgyis csak azok a pedagógusok vannak bent, akiket az intézmények beregisztrálnak még szeptemberben, ehhez felesleges egy újabb igazolást kiállítani, hiszen ezzel csak arra biztatjuk a kollégákat, akik nem elektronikusan kérik, hogy még egy kört tegyenek az iskolába” – fejtette ki.

Mindeközben a Vámbéry alkalmazottainak közel egyharmada már átesett a fertőzésen, többen jelenleg is karanténban vannak.

(SzT)