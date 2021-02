Hétfőtől nyithatnak az óvodák és az iskolák, itt vannak a feltételek

A nyitásnak egyetlen követelménye van, a tesztelés.

Fotó: Cséfalvay Á. András (illusztráció)

Az ovik és az alapiskolák esetében a gyerekek szüleinek állapotát kellene megvizsgálni. Erről beszélt a járványügyi szakértők keddi tanácskozását követően az egészségügyi miniszter. Marek Krajčí azt is elmondta, hogy a középiskolák, a szakközépiskolák és a szakiskolák végzős évfolyamainak diákjai is visszatérhetnének az iskolapadokba, ha őket is letesztelik. Az említett esetekben a negatív teszteredmény hét napnál nem lehetne öregebb.

A miniszter azt is elejtette, hogy szigorítanak a február 8-án bekapcsolni tervezett Covid-automatán.

Az említetteket ajánlásként nyújtják be a kormány elé, valószínűleg már szerdán. Krajčí elismételte, hogy az országban nem javul a járványügyi helyzet, pedig már néhány hete érvényben van a kijárási korlátozás. A miniszter úgy véli, a kormányülésen a határátkelők nyitvatartásának kérdését is felvetik.

Richard Sulík SaS-es miniszterelnök-helyettes a "nap pozitív hírének" nevezte a járványügyisek által megfogalmazott ajánlást.

(TASR/DenníkN)