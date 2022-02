A hétvégén az öt évnél idősebb gyerekeket is oltják Nagyszombat megyében

Szombaton (február 5.) Dunaszerdahelyen és Szakolcán, vasárnap (február 5.) pedig Nagyszombatban oltanak Nagyszombat megye nagy kapacitású oltóközpontjaiban. Oltják a felnőtteket és az öt évnél idősebb gyerekeket is, a regisztráltakat és regisztráció nélkül is. A Nagyszombati Egyetemi Kórházban is oltanak a hétvégén.