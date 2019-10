Hétvégén zárulnak le Érsekújvárban a participatív költségvetés projektjei

A támogatott tervezetek között játszótér-építés, valamint kulturális és környezetvédelmi projekt is szerepelt. A participatív költségvetésből fogják finanszírozni az „Egy fedél alatt” innovatív fesztivált, valamint az ifjúsági TeenFest rendezvényt is. Sikeres volt a Virágokkal szebb a város és az Életet a Fecske utcába nevű kezdeményezés is. A Kompas közösségi központnak is városi támogatásból vásároltak sportfelszerelést.

A városi hivatal alkalmazottai péntek délután önkéntesek segítségével tisztítják meg a város utcáit, szombaton, október 26-án délelőtt pedig 70 fát ültetnek ki az „Adjuk vissza a cseresznyefákat a Cseresznyefa utcának” projekt keretében.

TASR