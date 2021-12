Hiába a 300 eurós pénzjutalom, tovább csökken az újonnan beoltottak száma, az oltópontoknál mégis tolonganak az emberek

A kormánykoalíció múlt héten csütörtökön jelentette be, hogy pénzjutalomban részesíti azokat a 60 éven felülieket, akik beoltatják magukat a koronavírus ellen. Míg a harmadik oltásra tömegével érkeznek az emberek, az első oltás iránt továbbra is alacsony az érdeklődés.

Fotó: TASR/AP

Az első oltást illetően napi és heti visszaesést mutatnak a számok, összességében pedig elmondható, hogy november vége óta egyre kevesebb ember veszi fel az első oltást. Általában a hétvégéken oltják be a legtöbb embert, az előzetes adatok szerint viszont az elmúlt pénteken csupán 3215-en kapták meg az oltás első adagját, szombaton pedig 1813-an. Az előző hetekhez képest a munkanapok is alacsonyabb számokat eredményeztek.

Jelenleg naponta átlagban 2400 oltást adnak be, miközben a lockdown előtt ez hétezer körül mozgott. Az egészségügyi minisztérium szerint vasárnap 2834 személyt oltottak be, ez viszont csak előzetes adat az információs rendszerből, amelyben valószínűleg még nincsenek megfelelő dátumhoz rendelve az egyes oltások. Más adatbázisok szerint vasárnap megközelítőleg hétszázan kapták meg az első oltást.

Az ősz folyamán november 20-án oltották be a legtöbb embert, akkor több mint 10 ezren kapták meg az oltás első adagját. Akkoriban a kormány az oltatlanokat érintő lockdownnal fenyegetőzött, ami aztán néhány napra életbe is lépett, majd következett az általános lockdown. Péntektől engedmények léptek életbe az oltottak számára, akik így járhatják az üzleteket, a politikusok pedig azt ígérik, hogy karácsonykor a családlátogatást is engedélyezik, emellett síelni is elmehetnek azok, akik be vannak oltva, illetve átestek a fertőzésen. Csakhogy egyelőre sem az engedmények, sem a 300 eurós motivációs összeg nem változtatott az emberek oltakozási kedvén.

November végéig fokozatosan nőtt az első oltást felvevő idősek száma, december elejétől viszont egyre kevesebben vannak. A 47. kalendáriumi héten még 8131 hatvan éven felüli kapta meg az első oltást, múlt héten viszont már csak 5583-an. Viszont egymást követő negyedik héten egyre nagyobb számban mennek az emberek a harmadik oltást felvenni. Múlt héten például több mint 77 ezer 60 éven felüli kapta meg az oltás harmadik adagját.

Tomáš Szalay, Pozsony Megyei Önkormányzat egészségügyi osztályának igazgatója is megerősítette, hogy az elmúlt hetekhez képest nem észleltek nagy különbséget az első oltást illetően. Mint mondta, fél évvel ezelőtt több mint 100 ezer embert oltottak be Pozsonyban, akiket most át kell oltani, így a növekvő érdeklődés a harmadik adag iránt jelentkezőknek köszönhető. Besztercebánya és Eperjes megyében is egyelőre korainak tartják kijelenteni, hogy a pénzjutalom motiválná az embereket az oltásra.



(DenníkN)