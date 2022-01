Hiába a halálos fenyegetés az oltási igazolvány miatt, a francia képviselők nem hátrálnak meg

Több francia képviselő halálos fenyegetéseket kapott amiatt a törvényjavaslat miatt, amely egy sor szolgáltatás igénybe vételét oltási igazolványhoz kötné, ám a többpárti támogatást élvező előterjesztést várhatóan megszavazzák hétfő éjjel vagy kedd hajnalban.

Illusztrációs felvétel (MTI)

"Nem hátrálhatunk meg. A demokráciánk forog kockán" - jelentette ki a parlamentben Yael Braun-Pivet rámutatva, hogy a parlamenti patkó több pártjának politikusai kaptak halálos fenyegetéseket vagy rongálták meg irodáikat oltásellenesek.

Olivier Véran egészségügyi miniszter szerint az intézkedés célja az életmentés. A tárcavezető világossá tette, hogy a képviselők fenyegetésének következményei lesznek. Egyúttal önzőnek nevezte azokat, akik ellenzik a védőoltásokat.

Barbara Bessot Ballot, a kormányzó A Köztársaság lendületben nevű párt képviselője arról számolt be, hogy 52 képviselő kapott halálos fenyegetéseket, amit elfogadhatatlannak nevezett.

Franciaországban a 12 évesnél idősebbek csaknem 90 százaléka már megkapta a védőoltás mindkét adagját, de az országban a szomszédos államok többségénél nagyobb arányban vannak jelen az oltásellenesek, akik hétfőre, a javaslat vitájának idejére tiltakozást szerveztek a Bourbon-palota, a Nemzetgyűlés épülete elé.

Eddig az oltási igazolás mellett negatív teszttel is lehetett moziba vagy étterembe menni, de a vonatozáshoz is erre volt szükség. A most elfogadandó javaslat szerint azonban mindezt már csak oltással lehet majd megtenni, várhatóan január közepétől, ha a parlament mindkét háza jóváhagyja a tervezetet. A kormány a koronavírus delta és omikron variánsának terjedése miatt döntött a szigorítás mellett.

MTI