"Hiába mondja neki az ügyvédje, hogy elég, ne mondjon többet, Bugár nem akarja abbahagyni"

Április 19-én folytatódott az alsóhatári maffiaper a bazini Specializált Büntetőbíróságon.

Bugár György tanúként a bazini Specializált Büntetőbíróságon 2021. március 31-én (Fotók: Paraméter)

A végéhez közeledő bírósági eljárás hétfői tárgyalási napján két szemtanú, egy "fehér ló", egy üzletkötő, és egy IT-specialista szakértő kihallgatására került sor.

Öt gyilkosság, egy megrendelt, de végre nem hajtott merénylet, gazdasági csalás, maffia és drogok - erről szól az alsóhatári maffiaper. A vádlottak: Dora Ferenc alsóhatári polgármester, azonos nevű fia, valamint Alföldi László és Szamaránszky Roland.

Összes kapcsolódó cikkünk:

DUNASZERDAHELYI MAFFIA

A két szemtanút a nádszegi agronómus, Czakó Imre 2004-es eltűnésével kapcsolatban hallgatták ki.

Czakó meggyilkolását a vád szerint az elsőrendű vádlott, Dora Ferenc alsóhatári polgármester egy sokáig húzódó telekvita miatt rendelte meg Sátor Lajostól. Az agronómus földi maradványait majdnem napra pontosan 15 évvel az eltűnése után, 2019 januárjában találták meg a rendőrök Ollétejed közelében. A nádszegi férfit 2004 januárjában rendőrnek öltözve tartóztatták föl és rabolták el Sátor emberei Királyrév (Galántai járás) közelében, majd áldozatukat még aznap este meggyilkolták.

Dora Ferenc a bazini Specializált Büntetőbíróságon 2021. április 19-én

Az egyik szemtanú, egy buszsofőr, a szóban forgó januári napon látta az út mellett az emberrablókat, akiket uniformusuk miatt természetesen rendőröknek hitt. Negyed órán belül az autóbusszal kétszer is elhaladt a helyszín mellett, és a második alkalommal már nemcsak az álrendőröket és azok gépkocsiját látta, hanem egy fehér színű Škoda Fabiát is – ilyen autót használt Czakó Imre is.

A másik szemtanú munkába menet figyelt fel két gépkocsira ugyanazon a helyen, de ennél közelebbit nem tudott elmondani az autókról.

Mire kellett a "ló"?

Következőként annak a tanúnak a kihallgatására került sor, aki 2010 második felében nem egész négy hónapra a „nevére vette” id. Dora Ferenc mezőgazdasági cégét, az ASTER PLUS-t. Az alapfokú végzettséggel rendelkező tanú sem azelőtt, sem utána nem végzett vállalkozói tevékenységet.

„Én csak az anyagi lehetőséget láttam benne, akartam egy kis pénzt keresni. (...) Aláírtam valamilyen papírokat is, de hogy milyeneket...”

– jelentette ki a bíróság előtt a tanú. A másodrendű vádlott, Ifj. Dora Ferenc fizette őt egy darabig, amiért cserébe kézjegyével látott el mindenféle felhatalmazást és céges dokumentumot, amiket el sem olvasott.

Dora Ferenc a bazini Specializált Büntetőbíróságon 2021. április 19-én

Érdekes módon az, hogy a tudatlan férfi pár hónapig a cég egyedüli tulajdonosa és ügyvezetője volt, egybeesett azzal a csalással, amelynek elkövetésével id. és ifj. Dora Ferencet vádolják.

2010 őszén az ASTER PLUS 222 ezer eurót csalt ki a ČSOB Faktoring követeléskezelő cégtől. A csalás azon alapult, hogy kitalálták: a polgármester cége, az ASTER PLUS 1311 tonna árpát adott el az Állami Tartalékalapnak, a szerv pedig nem fizette ki az áruért járó 280 ezer eurót. Ebből persze semmi nem volt igaz, de az ügyletet meghamisított dokumentumokkal támasztották alá, és a követelést eladták a ČSOB Faktoringnak, amely vállalta, hogy az összeg 80 százalékáért cserébe megvásárolja Doráéktól a követelést. A ČSOB Faktoring ki is fizetett nekik 222 ezer eurót a 280 ezres követelésért. Csakhogy Doráék nem a saját cégük, hanem az NP Capital számlászámát adták meg a cseh bank leányvállalatának. Az NP Capital egy "fehér ló", a balonyi Nagy Péter nevén futott, aki ifjabb Dora utasítására kivette a cég számlájáról a pénzt, amit azon nyomban le is adott Doráéknak. Nagy Pétert röviddel ezután meggyilkolták.

"Ha visszaadjuk a pénzt, az nem csalás"

Amikor a ČSOB Faktoring rájött arra, hogy Doráék cége csalást követett el ellenük, az ASTER PLUS-t már a korábban említett, másik „fehér ló” vezette. A pénzt azonban Doráék nem sokkal később maradéktalanul megtérítették – ezt megerősítette a következő tanú, aki akkoriban üzletkötőként dolgozott a ČSOB Faktoringnál. A férfi emlékezett arra is, hogy ifj. Dora Ferenccel kommunikált és találkozott a követelés megvásárlása előtt, és tőle kapta a követelés megvásárlásához szükséges dokumentumokat is. Sőt, a másodrendű vádlottól kapott hamis elérhetőséget az Állami Tartalékalapra is. A telefonszámot a ČSOB Faktoring fel is hívta, igazolták is nekik, hogy az állami szerv tartozik az ASTER PLUS-nak, csak mint utóbb kiderült, a telefonszám nem is a tartalékalaphoz tartozott, csupán a csalás részét képezte.

Míg a vád szerint a csalást az is bizonyítja, hogy az ASTER PLUS visszafizette a kicsalt pénzt, addig ifj. Dora Ferenc szerint épp azért nem lehet csalásról beszélni, mert visszaszolgáltatták a „megszerzett” összeget.

„Ha csalást követtem volna el, nem lett volna visszaadva a pénz, és tagadtuk volna az egészet arra hivatkozva, hogy a pénzt meg sem kaptuk”

– véleményezte a tényeket a másodrendű vádlott. Ifj. Dora Ferenc azonban arra már nem adott magyarázatot, hogy ha nem ők, akkor kicsoda csalta ki a pénzt a ČSOB Faktoringtól, és azt sem indokolta meg, mi értelme volt apja cégét néhány hónapra - épp a csalás idején - átíratni egy nincstelen, iskolázatlan emberre.

ifj. Dora Ferenc a bazini Specializált Büntetőbíróságon 2021. április 19-én

A Threema titkai

A tárgyalási nap délutánján kihallgatásra került egy hivatásos IT-szakértő is, aki az ifj. Dora Ferenctől lefoglalt iPhone tartalmát mentette le a nyomozó hatóság részére. A telefonból sikerült kinyerni a már törölt fájlok – fotók, videók, dokumentumok – jelentős hányadát, ahogy a szakértő „visszahozta” a különböző csevegőalkalmazások tartalmának egy részét is.

A telefonban lévő dokumentumok között ott volt a Sátor-féle maffia egykori tagjainak több, 2016-os kihallgatási jegyzőkönyve is.

A bizonyítékokat ismertető ügyész több szöveges üzenetváltást is felolvasott, melyek közül a legérdekesebb az volt, amely a maffiagyilkosságok miatt 21 évre ítélt Bugár Györggyel, és annak ügyvédjével volt kapcsolatos.

Az alábbi beszélgetés a 2018 májusától 2019 márciusáig tartó csallóközi maffiaper idején történt. A szöveges csevegés az akkori per vádlottjaként szereplő Zakál Ferenc ügyvédje, JUDr. Nadežda Boľová, és a galántai ügyvédnő élettársa között zajlott le. A vádirat szerint erről a szóban forgó élettárs képernyőfotót készített, és ezt küldte át ifj. Dora Ferencnek. A csevegésben ez áll:

[JUDr. Boľová]: Feri (Zakál Ferenc, az ügyvéd kliense – a szerk. megj.) hallotta, ahogy Ružič azt mondja neki (Bugárnak - a szerk. megj.), hogy elég, ne mondjon többet, viszont Bugi ebbe nem akar belemenni. [Élettárs]: Bugi beszélni akar? [JUDr. Boľová]: Igen, hogy Bugi nem akarja abbahagyni, és hogy Ružič azt mondja neki, elég már.

Az üzenetváltás élét nem az adja, hogy eljutott ifj. Dora Ferenchez, hiszen ez akár az ügyvédnő tudtán kívül is megtörténhetett. Lényege inkább az, hogy a szövegben említett JUDr. Ružič Zoltán a maffiaper során Bugár György védőügyvédje volt.

Bugár György tanúként a bazini Specializált Büntetőbíróságon 2021. március 31-én

Különösen érdekes ez abban a megvilágításban, hogy a hatóságokkal együttműködő Bugár korábban úgy vallott: ügyvédjét ifj. Dora Ferenc fizette volna, csak mivel később segített felderíteni olyan bűnügyeket, amelyek Doráék lelkén száradhatnak, a jogi képviseletét végül saját magának kellett finanszíroznia. A fent idézett beszélgetés pedig arra utalhat, hogyan próbálta meg saját ügyvédje visszafogni őt, és elérni azt, hogy kevésbé működjön együtt a hatóságokkal. Ennek eredménye pedig Doráék felelősségrevonásának későbbi elkerülése is lehetett volna.

JUDr. Nadežda Boľovát is próbáltuk megkérdezni az elhangzottakkal kapcsolatban, de a bizonyíték ismertetésekor nem volt jelen a bíróságon, és cikkünk megjelenéséig nem tudtuk vele felvenni a kapcsolatot. Ő egyébként az alsóhatári maffiaper során Alföldi László harmadrendű vádlottat képviseli védőügyvédként. Alföldit Doráék oldalán három – társtettesként elkövetett – gyilkossággal vádolják a bíróságon.

ifj. Dora Ferenc a bazini Specializált Büntetőbíróságon 2021. április 19-én

Ifj. Dora Ferenc a tárgyaláson elmondta: álláspontja szerint ha egy tárgyalás nyilvános – mint a korábbi, csallóközi maffiaper –, akkor semmilyen törvényt nem sért, ha arról információt kap valakitől. Az idézett kommunikációt pedig azzal is magyarázza, hogy csak meg akarta tudni, miért kerül szóba az ő neve a 2018-2019-es maffiaperen.

„A Parameter.sk közzétett egy cikket, amelyben megemlítették az én nevemet is egy bűncselekménnyel kapcsolatban. Természetes volt, hogy elkezdtem érdeklődni, miért is hangzott el az én nevem”

– tette hozzá ifj. Dora Ferenc, utalva 2018-ban megjelent cikkünkre.

(db)