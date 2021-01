Hiába tart kilenc napig az országos szűrés, az emberek többsége hétvégére hagyja a tesztelést

Hétfő óta országos szűrőtesztelés folyik Szlovákiában, amit a kormány kilenc napra húzott szét, hogy ezzel elkerüljék a hosszú sorokat a mintavételi pontoknál. Ez az intézkedés viszont nem hozta meg a kívánt hatást, a legtöbb ember ugyanis hétvégére hagyta a tesztelést.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Míg az őszi országos tesztelésen 3,8 millió ember vett részt, addig a jelenleg is tartó szűrés első négy napján mindössze 275 ezren teszteltették le magukat. Átszámítva eddig az ország teljes lakosságának 7,2 százaléka vett részt a tesztelésen.

A szűrés egészen keddig (január 26-ig) tart, 27-től pedig szigorodik a kijárási korlátozás, de csak azok számára, akik január 26-ig nem vesznek részt valahol tesztelésen. Akik rendelkeznek valamilyen igazolással arról, hogy az elmúlt három hónapban átestek a Covid-19 megbetegedésen, tehát koronavírusosok voltak, azok számára ez az igazolás is elegendő. A tesztelésen viszont azoknak is részt kell venniük, akik december vége óta megkapták a koronavírus elleni oltás első adagját (akik esetleg külföldön már a másodikat is, és azóta legalább 14 nap eltelt, azoknak viszont nem).

ITT megtalálod, mihez kell, illetve nem kell majd negatív teszt.



(tvnoviny.sk/para)